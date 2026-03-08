«Eleitas no local, unha voz global»
A alcaldesa de Cangas participa esta semana en Cabo Verde no Encontro de Mulleres Autarcas
Celebrarase o xoves e venres na vila de Praia, promovido polo Fondo Galego de Cooperación
G.M.P.
Baixo o título «Eleitas no local, unha voz global» celébrase esta semana na localidade de Praia, en Cabo Verde, o «II Encontro Internacional de Mulleres Autarcas», promovido polo Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade e no que participa a alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido, xunto con outras representantes públicas de Galicia, Mozambique e Cabo Verde. O xoves 12 pola mañá será a asamblea constituínte da Rede de Mulheres Autarcas Cabo-Verdianas ((RMACV), aprobación da axenda de traballos e elección de titulares dos órganos sociais. Pola tarde, cerimonia de apertura do Encontro, conferencia inaugural, «As mulleres no poder», a cargo de Joana Rosa, ministra de Xustiza de Cabo Verde, e mesa de traballo sobre «Mulleres na política local: barreiras, oportunidades e leccións aprendidas en Cabo Verde, Mozambique e Galicia». O venres 13, segunda xornada do Encontro, que comezará coa mesa sobre «Boas prácticas municipais con enfoque de xénero», seguirá con «Elaboración de políticas locais e orzamentos municipais sensibles ao xénero", conclusións e «Declaración na Praia» e visita á cidade, previo ao xantar de confraternidade nun restaurante da localidade.
