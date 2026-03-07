El arreglo del talud desprendido culmina el muro y el herido sigue en el hospital

Los complejos trabajos para reparar los daños en el talud de la Autovía do Morrazo, de unos 20 metros de altura, que el pasado 11 de febrero se vino abajo, sepultó parte de una vivienda y causó heridas a un vecino, siguen en marcha. Por el momento, no hay una fecha concreta para su finalización debido a la complejidad de unas tareas que ejecuta la Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas y cuyo coste total asciende a 780.000 euros. Las obras buscan asegurar toda la ladera e impedir nuevos desprendimientos en el futuro, incluso aunque se repitan inviernos con tanta acumulación de lluvia como el actual.

Los operarios ya han ejecutado la limpieza y el movimiento de tierras en la parte baja del talud que se desprendió. Además, han levantado el muro de mampostería y han habilitado en esta estructura los correspondientes drenes de trasdós, sistemas esenciales para evitar la acumulación de agua y la consiguiente presión hidrostática que podría provocar un nuevo colapso.

Una vez completadas estas tareas, la próxima semana comenzará la extensión del manto de piedra para reponer la parte del terraplén que se desplazó. Para las semanas siguientes quedará pendiente la reposición de la cuneta y del camino de servicio de la Autovía do Morrazo.

El muro de contención, ya construido. | / FDV

Mientras duren los trabajos, seguirá cortado el carril de acceso desde la rotonda de O Outeiro, en la entrada desde A Rúa, en Cangas. El tráfico continúa desviado por el cebreado para incorporarse al eje central de la autovía, como ocurre desde hace ya tres semanas. La situación obliga a los conductores a extremar la precaución en este punto, sobre todo por la noche, ya que no existe iluminación artificial en la zona.

Por otro lado, según ha podido saber FARO, el vecino de Meira que resultó herido en el desprendimiento, al encontrarse en la vivienda afectada, sigue ingresado en Povisa. Lleva ya 25 días hospitalizado y presenta lesiones graves en una pierna. La administración y los propietarios de la vivienda afectada deberán resolver ahora las posibles indemnizaciones por los daños materiales.

El día del derrumbe

El colapso del talud, con el desprendimiento de tierra vegetal sobre la vivienda de A Xalde de Arriba (San Martiño), se produjo en torno a las 11.30 horas del 11 de febrero. El herido fue atendido en un primer momento por el propietario de la casa y por otro vecino, hasta que agentes de la Guardia Civil llegaron a la zona para culminar la evacuación. Después fue asistido en el lugar por el personal técnico de emergencias de una ambulancia del 061, que posteriormente lo trasladó al hospital vigués.

En los días posteriores a lo ocurrido se realizaron distintos trabajos de control de taludes en otros tramos de la Autovía do Morrazo para garantizar que no se registrasen nuevos desprendimientos de gravedad. A la altura de Domaio todavía pueden verse varias piedras caídas desde la ladera del monte hasta el arcén de la calzada.