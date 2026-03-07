El sabor de las Rías Baixas, en Bueu

Desde ayer la «food truck» de la Diputación de Pontevedra, dentro del programa O Sabor das Rías Baixas, deleita los paladares de Bueu. Hoy sigue estacionada en la Praza Massó y mañana en el pabellón de Beluso aprovechando el trail de Nocedo. De 12.30 a 15.30 y de 18.30 a 21.30.

Cangas convertida en el Grand Prix de los baches

El mal estado de muchas infraestructuras en todo el país deja a las claras el momento de decadencia que experimenta España. En lo que a Cangas respecta, el extraordinariamente lluvioso invierno no hizo más que incrementar los problemas de las carreteras, con tantos baches que los conductores se sienten en el Grand Prix.

Noticias relacionadas

Avalancha de actos

La coincidencia del 8M con el domingo multiplica los actos en la comarca. Ya parece un fin de semana de verano. A las actividades por el Día de la Mujer se suma el trail de Noceda y todos los partidos de los diferentes equipos deportivos. Además de la bandera de bateles.