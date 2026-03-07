El pregón de la Semana Santa de Cangas será hoy a las 20.00 horas

La apertura oficial de la Semana Santa de Cangas será hoy a las 20.00 horas con la lectura del pregón [en la edición de ayer, se informaba por error, que sería el viernes]. En esta ocasión la pregonera será Nieves Guimeráns, natural del municipio cangués y que fue trabajadora de la farmacia de «Doña Socorro» hasta que se trasladó con su marido, farmacéutico de profesión, a Vilalba (Lugo).

La lectura del pregón inaugural será durante la misa que se celebrará a las 20.00 horas en la iglesia parroquial de Cangas. Al concluir el oficio religioso se celebrará un concierto de marchas procesionales, a cargo de la Banda de Música Belas Artes.

El siguiente acto dentro de la programación de la Semana Santa de Cangas, que tiene la catalogación de Festa de Interese Turístico de Galicia, será el próximo miércoles 18 de marzo. A las 19.00 horas se procederá al traslado de la imagen de la Virgen de los Dolores desde la Avenida de Moaña al templo parroquial.