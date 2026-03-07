La Policía denuncia a una persona sin carné por ir en una moto camuflada

Parecía una bicicleta, con pedales y todo, pero en realidad era una motocicleta «camuflada». La persona que la conducía carecía del permiso de conducción para llevar uno de estos automóviles y ha sido denunciada por vía penal.

Los hechos ocurrieron esta semana en Cangas y fue la Policía Local quien dio el alto al ocupante de este vehículo. Las bicicletas eléctricas no pueden superar una velocidad de 45 kilómetros/hora, mientras que la montura incautada superaba los 50,8 kilómetros. En este caso además contaba con un acelerador independiente de los pedales. De hecho no se considera siquiera como un ciclomotor, sino que ya se trata de una motocicleta.

La Policía Local de Cangas atribuye a la persona que la conducía un presunto delito de conducción sin carné y la denuncia se dirimirá por vía judicial.