Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Guerra en Oriente PróximoSubida Salarial UrgenciasCierra López MoraAVE Lisboa-VigoPrecios Eclipse de SolCelta-Real MadridSorteo Exclusivo Suscriptores
instagramlinkedin

Tráfico

La Policía denuncia a una persona sin carné por ir en una moto camuflada

Parecía una bici eléctrica, pero tiene un acelerador independiente

La moto, con apariencia de bicicleta eléctrica, intervenida por la Policía Local de Cangas.

La moto, con apariencia de bicicleta eléctrica, intervenida por la Policía Local de Cangas. / Fdv

Redacción

Cangas

Parecía una bicicleta, con pedales y todo, pero en realidad era una motocicleta «camuflada». La persona que la conducía carecía del permiso de conducción para llevar uno de estos automóviles y ha sido denunciada por vía penal.

Los hechos ocurrieron esta semana en Cangas y fue la Policía Local quien dio el alto al ocupante de este vehículo. Las bicicletas eléctricas no pueden superar una velocidad de 45 kilómetros/hora, mientras que la montura incautada superaba los 50,8 kilómetros. En este caso además contaba con un acelerador independiente de los pedales. De hecho no se considera siquiera como un ciclomotor, sino que ya se trata de una motocicleta.

Noticias relacionadas

La Policía Local de Cangas atribuye a la persona que la conducía un presunto delito de conducción sin carné y la denuncia se dirimirá por vía judicial.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents