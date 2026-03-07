Tráfico
La Policía denuncia a una persona sin carné por ir en una moto camuflada
Parecía una bici eléctrica, pero tiene un acelerador independiente
Redacción
Parecía una bicicleta, con pedales y todo, pero en realidad era una motocicleta «camuflada». La persona que la conducía carecía del permiso de conducción para llevar uno de estos automóviles y ha sido denunciada por vía penal.
Los hechos ocurrieron esta semana en Cangas y fue la Policía Local quien dio el alto al ocupante de este vehículo. Las bicicletas eléctricas no pueden superar una velocidad de 45 kilómetros/hora, mientras que la montura incautada superaba los 50,8 kilómetros. En este caso además contaba con un acelerador independiente de los pedales. De hecho no se considera siquiera como un ciclomotor, sino que ya se trata de una motocicleta.
La Policía Local de Cangas atribuye a la persona que la conducía un presunto delito de conducción sin carné y la denuncia se dirimirá por vía judicial.
- Reaniman a un jugador del Keniata de Moaña tras sufrir un infarto durante un partido
- La Xunta invierte 780.000 euros en la contención del talud de la autovía
- Abanca cierra toda la Lagoa de Massó ante el peligro de caer en sus aguas
- El jugador del Keniata que sufrió un infarto despierta pero permanece en la UCI
- El agua alcanza casi 2 metros en el garaje de Noria 4 aún sin llover
- Moaña celebrará una Festa Cubana con música, baile y gastronomía el proximo sábado 14 de marzo
- La subasta de la urbanización de A Regueira en Cangas, a punto de quedar desierta por falta de pujas
- Colisión entre una furgoneta y una motocicleta en el centro de Bueu