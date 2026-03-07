Accidente de tráfico
Una mujer herida tras ser arrollada en un paso de cebra de Pedra Alta
La peatón, vecina de Darbo, sufrió un fuerte golpe en una pierna y fue trasladada a un hospital de Vigo | El conductor alegó despiste
G.M.P.
Una mujer septuagenaria y vecina del lugar de San Roque, en Darbo, fue traslada ayer a un hospital de Vigo con un fuerte golpe en una pierna y diversas magulladuras tras ser atropellada por un vehículo Toyota mientras cruzaba por el paso de peatones de Pedra Alta, en Cangas. El conductor del coche, que circulaba en sentido Bueu, alegó que se despistó, no se percató de la presencia de la señora y la golpeó lateralmente, a la altura del espejo exterior, provocándole la caída sobre el asfalto.
El percance ocurrió en torno a las 2 de la tarde y al lugar se desplazaron varios efectivos de la Policía Local de Cangas, grupo municipal de Emerxencias-Protección Civil y 061, que trasladaron a la herida en ambulancia a un centro hospitalario de Vigo, consciente y orientada, aunque con fuerte dolor en la pierna derecha. Los agentes policiales practicaron al conductor del coche las pruebas de alcoholemia, con resultado negativo, y tuvieron que regular el tráfico hasta la evacuación de la señora, que estuvo acompañada por varios familiares.
