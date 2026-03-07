Adiós a Rubia, la cabra de Bueu en Gran Hermano

El 18 de septiembre de 2014 debería figurar como una de las fechas señaladas en la historia de la televisión en España. Los casi 2,5 millones de espectadores que seguían el estreno de la decimoquinta edición de «Gran Hermano» se quedaron boquiabiertos al ver entrar en la casa a un joven de Bueu... junto a su cabra Rubia.

Fue un salto a la fama inmediato y el paso por el programa de Telecinco les cambió la vida a ambos. El camino de Rubia llegó a su final esta semana, con una enorme tristeza para Hugo Pérez Cabaleiro. «Es ley de vida. Pero a pesar de la pena también estoy feliz porque juntos vivimos algo muy grande y sé que Rubia llevó una vida maravillosa. Era una santa y no hay cabra en el mundo que viviese lo que vivió ella», cuenta Hugo.

El animal murió el miércoles, pero su dueño se tomó un par de días antes de comunicarlo a través de una publicación en su Instagram a primera hora de la tarde de este viernes. Un vídeo que en apenas unas horas sumaba más de 175.000 reacciones y más de 6.700 mensajes. «Solo fui capaz de leer los 50 primeros. Estoy muy agradecido por todas las muestras de cariño recibidas», relata.

Cuando Rubia y Hugo saltaron a la fama en aquel septiembre de 2014 el animal tenía menos de tres años y Hugo acababa de cumplir los 18. Aquella edición de «Gran Hermano» venía con la novedad de que los concursantes participaban en parejas. Hugo no se lo pensó dos veces al presentar su candidatura junto a Rubia, que primero enamoró a los responsables del casting y luego a toda España.

«Soy consciente de que si entré en el programa fue por ella. Recuerdo la primera llamada del casting, que me preguntaban si iba en serio o lo de la cabra era una broma. Yo les dije que iba muy en serio, que era mi mascota y una más en la familia», recuerda Hugo.

Representantes de la productora del programa se desplazaron a Bueu para asegurarse y enseguida tuvieron claro que Hugo y Rubia iban a entrar en la famosa casa de Guadalix de la Sierra (Madrid). «Me dijeron que no contase nada, que era confidencial, pero que estábamos dentro», rememora el ahora influencer bueués. Estuvieron allí hasta el 12 de diciembre de 2014 y se quedaron a las puertas de la final.

Pero el destino de los dos cambió para siempre. «Junto a Rubia viví lo más grande y gracias a ella tengo este trabajo y forma de vida», asegura Hugo Pérez, que tiempo más tarde volvería a pasar por otro programa televisivo, «La isla de las tentaciones».

Hugo Pérez y "Rubia" en el confesionario de la casa de "Gran Hermano", en el año 2014. / Telecinco

Rubia entró en la vida de Hugo a principios de 2012... ¡como regalo de Reyes! «Me la regalaron mis abuelos Pepe y Carmen, que ya no están aquí. Yo quería una cabra o un caballo y mi abuelo dijo que mejor una cabra, que los caballos comen mucho», recuerda. «Para mí es una gran mascota, las cabras son animales muy astutos e inteligentes», sostiene Hugo Pérez.

La cabra más famosa de la televisión y de las redes sociales pudo disfrutar de una vida bastante larga y diferente a la del resto de su especie. «Hace un año ya empezó a tener problemas serios de salud por culpa de una artrosis, que la hacía cojear y provocaba que no quisiese caminar.Gracias al tratamiento del veterinario mejoró y se recuperó casi totalmente. Pero hace unos meses los problemas fueron en la vesícula y el veterinario ya me avisó de que me fuera concienciando. Hay que entender que forma parte de la vida», concluye Hugo.

El influencer bueués le dedicó este viernes a Rubia la que seguramente ha sido su publicación más difícil, pero las increíbles experiencias que vivieron juntos seguro que pesan más que la tristeza.