Moaña Solar culmina el cambio de estatutos y abre la puerta al Concello

Unas 30 personas participaron en la asamblea de la Asociación de Usuarios de Enerxía Moaña Solar, en la que se culminó el proceso de modificación de tres artículos de sus estatutos. El objetivo de este cambio es facilitar, dentro del marco legal, la incorporación del Concello de Moaña como un socio más, en un paso pionero en la creación de una comunidad energética local.

Tras aprobarse la modificación estatutaria, la directiva de la entidad se comprometió ante los socios presentes a seguir de cerca el trabajo interno del Concello para que su entrada en la asociación pueda llegar al Pleno municipal lo antes posible. Este avance, inédito en experiencias de este tipo en Galicia, permitirá la cesión de los tejados de tres edificios municipales y, si se cumplen los plazos, iniciar a finales de año la instalación de las placas solares.

La energía generada se destinará al suministro de una base social que ya roza los 300 socios, entre familias y pequeñas y medianas empresas. Los emplazamientos elegidos, por su ubicación estratégica, son los tejados del CEIP Seara, la nave de remo de la SD Tirán y el local del club de jubilados de la parroquia de Domaio.