La Mancomunidade ampliará los puntos limpios móviles y digitalizará su uso

La Mancomunidade do Morrazo presentó ayer cinco solicitudes de ayuda a la convocatoria de la Xunta destinada a apoyar actuaciones que mejoren la ecoeficiencia en la gestión de los residuos municipales, en el marco del programa Galicia Feder 2021-2027.

La presidenta del organismo y alcaldesa de Moaña, Leticia Santos, explicó que, en conjunto, los proyectos presentados suponen una inversión total de 197.950 euros. Estas iniciativas forman parte del trabajo de la entidad para modernizar el servicio de residuos, mejorar las infraestructuras y facilitar a los vecinos herramientas que les permitan separar y reciclar mejor.

Entre las actuaciones propuestas figura la ampliación de la recogida separada de residuos orgánicos, tanto entre los grandes generadores como entre la población en general. Para ello, se prevé el suministro de bolsas compostables y la puesta en marcha de campañas de información y sensibilización para fomentar el uso correcto del contenedor marrón.

En materia de compostaje doméstico, la Mancomunidade plantea la adquisición de 150 nuevos composteros individuales y diverso material complementario, además de acciones de información y acompañamiento dirigidas a la ciudadanía.

Otra de las líneas de actuación se centra en la mejora de la gestión del punto limpio de A Portela mediante el desarrollo de una aplicación web que permita optimizar el control y la trazabilidad de los residuos depositados. Además, también se propone ampliar la red de puntos limpios móviles de proximidad con la adquisición de tres contenedores metálicos de gran volumen para facilitar a los vecinos la separación de residuos.

Por último, la entidad presentó un quinto proyecto para avanzar en la digitalización del servicio de residuos. Esta iniciativa permitirá estudiar y desarrollar nuevos sistemas de gestión basados en datos con el objetivo de avanzar hacia modelos de tasa más justos para los contribuyentes y vinculados a una correcta separación de los residuos.

Moaña despliega el contenedor marrón como complemento al compostaje

La Mancomunidade do Morrazo desplegó ayer en Moaña los contenedores marrones, con lo que el municipio se suma a un proyecto que ya estaba en marcha en Bueu y Cangas. En concreto, estos recipientes ya pueden utilizarse en cinco puntos, todos ellos situados en zonas urbanas.

La intención del Concello es que funcionen como complemento al programa de compostaje comunitario en las áreas urbanas y al compostaje individual en las viviendas unifamiliares del rural, según explicó la concejala de Medio Ambiente, Dolores Chapela.

Los nuevos contenedores se instalaron en dos islas de reciclaje de la céntrica calle Ramón Cabanillas, una junto al Eroski y otra cerca de la ludoteca. El tercero se ubicó en la avenida de Marín, en el primer tramo de la PO-313; el cuarto, en A Porta do Sol, núcleo urbano de la parroquia de Meira; y el quinto, en el centro de Domaio, junto a la oficina de Correos.

El objetivo es que los vecinos de estas zonas dispongan de un punto cercano en el que depositar sus residuos orgánicos, al no contar con composteros comunitarios próximos y tratarse, además, de barrios con predominio de vivienda colectiva.

Las personas que utilicen este servicio deberán inscribirse en el Concello como participantes en el programa para poder acceder a una bonificación del 8% en la tasa de la basura, una medida con la que se busca fomentar la reducción de los residuos que se envían a Sogama y rebajar así el coste que asumen los concellos por su tratamiento.