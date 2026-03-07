Ignacio Cerviño ya tiene un «recanto» a su nombre al lado de la excolegiata

Cangas ha saldado –al menos en parte– su deuda histórica con Ignacio Cerviño. El insigne cantero nacido en Cotobade pero ligado de manera incontestable a la villa morracense da desde ayer nombre a la plazoleta situada junto a la Casa de Barbicas. El «Recanto de Ignacio Cerviño Quinteiro Escultor», situado a escasos metros de la excolegiata, desde donde parten las procesiones de Semana Santa con algunas de sus obras, rinde ya homenaje al autor del Cruceiro do Hío, el «cruceiro de los cruceiros».

El Día Internacional del Escultor fue la fecha elegida para dar cumplimiento al acuerdo plenario para dedicarle este espacio al artista, poniendo de este modo el broche a una iniciativa impulsada desde hace más de un año por la Fundación Casa Museo A Mangallona con la colaboración de estudiosos de su figura como Anxo Coya y Estanislao Fernández de la Cigoña. Ambos estuvieron ayer presentes en un acto que abrió Camilo Camaño para subrayar la importancia de «no olvidar la huella que dejó» Cerviño en Cangas y desglosar algunas de sus otras obras más allá del Cruceiro do Hío. Destacó, asimismo, el hecho de que la decisión de dedicarle este «recanto» a José Cerviño se adoptase por unanimidad de todos los grupos de la corporación.

Ante algo más de una treintena de personas tomó posteriormente la palabra Anxo Coya, que habló del escultor como de un «home terruño», que nunca abandonó la provincia, y recordó la batalla para reconocer la autoría del Cruceiro do Hío, iniciada en 1964 por el ya fallecido Eugenio Eiroa.

Araceli Gestido y Camilo Camaño con la placa del Recanto de Ignacio Cerviño Quinteiro Escultor. / Gonzalo Núñez

Pero más allá del repaso histórico Coya se mostró reivindicativo recordando la vandalización del monumento el año pasado, reclamando un castigo para quien lo hizo y afirmando que «el Adán [la figura dañada] ya debería estar restaurado». También apuntó a la necesidad de colocar un cartel informativo en el atrio «que explique que José Cerviño estuvo en O Hío coincidiendo con la labra del monumento», toda vez que el colocado anteriormente por la Xunta «está a 70 metros, los visitantes no lo ven y ya se encuentra ilegible por las condiciones meteorológicas».

Fernández de la Cigoña, por su parte, fue breve para destacar que Cerviño «es desde hoy un cangués distinguido con todo el merecimiento», al mismo tiempo que tuvo un especial recuerdo para Eugenio Eiroa, «por rescatar la figura de Ignacio Cerviño cuando nadie sabía de él». Cerró el acto la alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido, señalando que se podía presumir de «tener el cruceiro de los cruceiros, un patrimonio de valor incalculable y uno de los mejores ejemplos del arte sacro en el mundo». Valoró que el acto de ayer contaba con un simbolismo que no solamente tenía un significado para el artista, «sino también para el pueblo de Cangas».

A continuación Gestido y Camilo Camaño fueron los encargados de descubrir la placa justo antes de que los gaiteiros de Lume de Carozo entonasen los acordes del himno gallego.