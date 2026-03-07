«Somos futuro e somos o presente que pensa e actúa»

Mañana es 8 de marzo y se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Pero los actos de celebración ya comenzaron este viernes en Bueu y Moaña y O Morrazo estuvo representado en el acto de homenaje celebrado en la Subdelegación del Gobierno en Pontevedra, para reconocer el trabajo de los Centros de Información ás Mulleres (CIM) de la provincia.

Cuando el reloj del Concello de Bueu daba las doce del mediodía ya hacía rato que delante del consistorio se concentraban escolares de A Pedra y del Virxe Milagrosa, personal de la plantilla municipal y vecinos en general para acudir a la apertura de los actos del 8-M en el municipio. Fue a través de una declaración conmemorativa elaborada y leída por el alumnado de 6º de Primaria del colegio de A Pedra. «Pode que alguén pense que aínda somos pequenos, pero temos algo moi grande: temos soños, ideas e temos dereito a un futuro xusto», proclamaron a través de un texto coral bajo el título de «As voces do futuro». Un futuro que aseguraban que «empeza hoxe». Un futuro que exigen que venga con los mismos derechos para hombres y mujeres, que todas las personas sean tratadas por igual.

Un futuro no solo con derechos, también con compromisos. «Nós comprometémonos a facer un mundo mellor e tratar ben e a respectar a todas as persoas; nós comprometémonos a loitar polos dereitos da muller; nós comprometémonos a respectar a todas as mulleres, sen importar o seu físico, a súa personalidade nin a que se adiquen; nós comprometémonos a respectar os gustos e maneira de vestir de cada persoa», expresaron. Unos derechos y unos compromisos que se pueden resumir en «un mundo onde ser nena non marque límites, senón posibilidades; un mundo onde todas as persoas teñan as mesmas oportunidades, o mesmo respecto e a mesma liberdade». Unas voces del futuro que dijeron bien alto y claro que «non somos só o futuro: somos o presente que aprende, que pensa e que actúa».

La lectura de la declaración del colegio de A Pedra contó con la presencia de representantes de todos los partidos políticos de la corporación de Bueu y antes de empezar el alcalde, Félix Juncal, intervino para recalcar que “temos unha xeración de mozos e mozas que vai interiorizando eses valores tan importantes das persoas, o que non está exento de desafíos, xa que cada vez que damos un paso para adiante parece que tamén retrocedemos”.

Homenaje de la Subdelegación del Gobierno a los CIM / SGP

Quien no pudo estar en esta ocasión en este acto fue la directora del CIM de Bueu, Montserrat González. Ella es también la presidenta de asociación que reúne a las profesionales de estos centros en Galicia, Asocim, y fue la encargada de recoger a esa misma hora el reconocimiento brindado en Pontevedra por la Subdelegación del Gobierno. Un acto en el que el subdelegado, Abel Losada, condenó los «bombardeos testosterónicos e feminicidas» que asolan «este mundo covarde», un discurso que incluyó un rotundo «non á guerra!». Por su parte, Montserrat González alertó que «nos enfrentamos a nuevos tipos de violencia: en su su día fue la psicológica, después la vicaria y ahora surge con fuerza a ciberviolencia».

La exposición de bordado tradicional, en el Concello Vello de Moaña. / Gonzalo Núñez

La directora del CIM de Bueu y presidenta de Asocim concluyó con un sentido y emotivo agradecimiento. «Este premio pertenece a cada técnica, a cada asesora y, sobre todo, a cada mujer que ha cruzado nuestras puertas buscando apoyo y ha encontrado una mano tendida», afirmó.

La jornada de ayer aún incluyó una cita más en Bueu: la novena edición del Homenaxe Bueuesa Senlleira, que impulsa el Club Golfiños. En esta ocasión el reconocimiento recayó en Eva Bastón Graña, nacida en 1981, natural del lugar de Xexide y actualmente asentada en Barcelona. Desde Golfiños destacan su trabajo orientado a la recuperación de variedades antiguas de trigo y de otros cereales panificables. En la actualidad, además de dedicarse a la elaboración de panes con la fermentación óptima, también trabaja en otros oficios artesanales como la cestería o la olería. En este homenaje la acompañó alguien muy especial, la persona que estrenó las distinciones de Bueuesa Senlleira de Golfiños: la poeta Míriam Ferradáns.

Homenaje Bueuesa Senlleira de Golfiños por el 8-M / Gonzalo Núñez

En Moaña el protagonismo lo asumieron las mujeres que mantienen con vida el arte del bordado artesanal con el objetivo de trasmitírselo a las futuras generaciones. Algunas de sus obras pueden verse en una exposición inaugurada en el Concello Vello y que todavía está abierta hoy y mañana entre las 18.00 y las 20.00 horas. Varias de las autoras son discípulas de Mercedes Barreiro en Vilariño. Los eventos se trasladaron después al local de la Asociación de Mulleres en donde Anabel Budiño protagonizó el monólogo «Sen guión». Le siguió la música del Coro Chorima.

Monólogo de Anabel Budiño en la Festa da Muller de Moaña. / Gonzalo Núñez

Cuentos y música

Hoy la programación arranca en Cangas con el cuentacuentos «Elas pintan moito», con música en directo, desde las 18.00 horas en la sala de exposiciones del auditorio. Los cuentos están basados en obras de diferentes pintoras.

En Moaña hoy se celebra un festival de música, desde las 23.30 horas en la alameda, con Silvia G, Dj Sü y Honorata.