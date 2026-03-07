Medio ambiente
Cofradía y vecinos denuncian un nuevo vertido en Santa Marta
El jueves hubo otro episodio similar en O Señal
Un nuevo vertido, presumiblemente de aguas fecales, volvió a teñir este viernes de marrón el mar y el entorno de la playa de Santa Marta, en la parroquia canguesa de Darbo. Una situación que se repite para exasperación de los vecinos y de la Cofradía de Cangas, que denuncian los efectos que tiene la reiteración de estos vertidos sobre la salubridad y los recursos pesqueros.
La alerta saltó poco después del mediodía y se avisó al 112, al Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil y al Grupo de Emerxencias Cangas-Protección Civil. Algunos de los vecinos no dudaron a la hora de bajar a la playa y tomar muestras para llevarlas por su cuenta a analizar.
El patrón mayor de la Cofradía San Xosé de Cangas, Javier Costa, asegura que a este vertido hay que unir el que se registró el jueves por la mañana sobre la playa de O Señal, en pleno centro urbano y otro de los puntos negros de la red por la frecuencia con la que se repiten estos episodios. «Estivo botando a escape libre. Isto afecta ao mar e aos seus recursos; o mar resíntese é cada vez produce menos», alerta el máximo responsable del pósito.
