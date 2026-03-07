Asamblea de los comuneros de Darbo, hoy, en el colegio de San Roque

La Comunidade de Montes de Darbo celebra hoy una asamblea general ordinaria, en cuyo orden del día figura la aprobación del plan de ordenación forestal para los próximos años. La reunión será en el colegio público de San Roque, a las 15.00 horas en primera convocatoria y a las 17.00 horas en segunda. Desde la directiva piden la máxima asistencia posible o que las personas que no puedan acudir que deleguen su voto porque se necesita una mayoría cualificada para aprobar este instrumento de gestión.

El orden del día incluirá además la autorización para solicitar ayudas, subvenciones o realizar cortas; el informe económico del año 2025 y el presupuesto para este 2026; o el balance de gestión del ejercicio 2025.