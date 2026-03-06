Sin sorpresas: una subasta desierta para una promoción fallida en Cangas

Una promoción fallida... que desemboca en una subasta fallida. Es el mejor resumen de la situación alrededor de la urbanización de 25 chalés en el lugar de A Regueira, en la parroquia canguesa de Darbo. Este jueves a las 18.00 horas finalizaba el plazo para poder pujar por esta construcción, un periodo que concluyó sin que se registrase ninguna oferta y con la declaración de desierto.

La urbanización pertenece en la actualidad a la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) y el proceso de subasta se realizó a través del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Cangas. El anuncio se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 10 de febrero y a las 18.00 horas del 13 de febrero se abrió el plazo para poder pujar. El valor de subasta inicial era de más de 7 millones de euros y durante los más de 20 días que estuvo abierto el proceso no se registró ninguna oferta, tal como se recoge en la certificación de cierre de subasta publicado en el BOE.

La intención de la Sareb era recuperar la mayor parte del préstamo en su día concedido a la firma Martínez Abal, que compró la promoción a Diz Formoso S.L. por un importe de 661.113 euros. El resultado final de esta subasta está inevitablemente condicionado por varios factores, además del precio. El más importante es la situación legal de la urbanización: en el año 2007 se abrió un expediente de restauración de la legalidad urbanística por un exceso de altura y unos años más tarde se declaró la nulidad de la licencia urbanística concedida en su día. La edificación estuvo también okupada y a lo largo de estos años sufrió las consecuencias de actos vandálicos.

Para complicar aún más la situación legal y jurídica durante el periodo de subasta el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Cangas recibió escritos de antiguos compradores, que habían adelantado dinero para adquirir alguna de las viviendas y que cuando se paralizaron las obras acudieron a los tribunales de justicia.

La última sesión del pleno del Concello de Cangas, celebrada hace una semana, aprobó por unanimidad una moción de Alternativa dos Veciños (AV) para que el consistorio negocie con la Sareb la cesión de los chalés para incluirlos en el parque municipal de vivienda.