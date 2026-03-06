Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Retiran unos colchones que perdió un camión en el Corredor do Morrazo

También fue necesario despejar la calzada de restos de pladur, a la altura del kilómetro 8 de la autovía, en Moaña

Los colchones caídos sobre la calzada del Corredo do Morrazo en Cangas, esta mañana.

Los colchones caídos sobre la calzada del Corredo do Morrazo en Cangas, esta mañana. / Cedida

R. V.

Susto en el Corredor do Morrazo este mediodía en Cangas, cuando los conductores se toparon con unos colchones sobre la calzada. Ocurrió a la altura de Coiro, cuando el vehículo perdió parte de su carga, que acabó esparcida sobre el asfalto.

Afortunadamente, el incidente no causó ningún siniestro, pero sí retenciones.

La Mancomunidade procedió a su retirada.

Restos de pladur

No fue el único sobresalto de la mañana en esta carretera, en este caso en su tramo como autovía, ya que también tuvieron que retirar unos restos de pladur.

Ocurrió a su paso por Moaña, a la altura del kilómetro 8 sentido Vigo.

El 112 recibió el aviso de un particular sobre las 11:20 horas, y cuarenta minutos después la vía carretera ya estaba despejada tras retirarse el material.

En este caso tampoco se registraron siniestros.

