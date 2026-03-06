Retiran unos colchones que perdió un camión en el Corredor do Morrazo

Susto en el Corredor do Morrazo este mediodía en Cangas, cuando los conductores se toparon con unos colchones sobre la calzada. Ocurrió a la altura de Coiro, cuando el vehículo perdió parte de su carga, que acabó esparcida sobre el asfalto.

Afortunadamente, el incidente no causó ningún siniestro, pero sí retenciones.

La Mancomunidade procedió a su retirada.

Restos de pladur

No fue el único sobresalto de la mañana en esta carretera, en este caso en su tramo como autovía, ya que también tuvieron que retirar unos restos de pladur.

Ocurrió a su paso por Moaña, a la altura del kilómetro 8 sentido Vigo.

El 112 recibió el aviso de un particular sobre las 11:20 horas, y cuarenta minutos después la vía carretera ya estaba despejada tras retirarse el material.

En este caso tampoco se registraron siniestros.