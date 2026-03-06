El PP critica la opacidad del BNG por ocultar actas de la Xunta de Goberno y no actualizar la web municipal

Falta de transparencia, opacidad y ocultación de información relevante para la ciudadanía y para el trabajo de la oposición. Son calificativos que emplea el grupo municipal del PP para definir la actuación del BNG al frente del Ejecutivo de Cangas, al que acusa de ocultar las actas de Xunta de Goberno y de tener una concejala de Transparencia que «encaixa máis como concelleira de Censura».

Advierten los populares que la información pública sobre la actividad municipal que debería ponerse a disposición del vecindario se oculta o no se actualiza, incumpliendo tanto la normativa estatal y autonómica como la propia ordenanza municipal. «A transparencia na actividade municipal non é unha opción, é unha obriga legal», recuerdan desde el PP, que alude a la Ley de Bases de Régimen Local y otra normativa aplicable que establece dicha obligación de las administraciones públicas. En consecuencia, los concellos «están obrigados a publicar os acordos da Xunta de Goberno Local, en especial aqueles que teñan carácter decisorio, para que poidan ser consultados pola cidadanía a través da web municipal ou da sede electrónica», aunque la realidad es que dichas actas y acuerdos «non se actualizan desde o ano 2020, o que supón un incumprimento claro».

Inciden desde el Partido Popular en la relevancia de la Xunta de Goberno como órgano donde se toman decisiones que afectan al funcionamiento municipal, como contratos públicos, adjudicaciones, licencias, gastos o resoluciones administrativas, y que la ley también establece la obligación de trasladar a los concejales, en un plazo máximo de 10 días, copia de las actas y acuerdos adoptados para que puedan ejercer su función de control al gobierno, pero en la práctica no se hace. «Que teñen que ocultar», se preguntan.

Valedora do Pobo

Además de la falta de actualización de las actas, los populares advierten de «información desfasada, erros e múltiples incidencias» en la web municipal. Las actas no se actualizan desde hace más de un lustro, la agenda de la Alcaldía no se publicó durante meses e incluso no figuran algunos miembros de la Corporación Municipal. «En definitiva, un portal de transparencia que nin é portal nin é transparente», resumen, y vuelven a pedir que se corrijan esas deficiencias, al igual que ya reclamaron en otras ocasiones, sin éxito. De no hacerlo, el PP anuncia que recurrirá a la Valedora do Pobo, para denunciar esta situación de «opacidade» y obligar al BNG y sus socios de Gobierno a cumplir la ley de transparencia y salvaguardar los derechos de la ciudadanía a acceder a toda la información de interés público.