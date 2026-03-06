El pabellón de San Roque reabre el domingo tras la cuarentena por graves daños estructurales

La cuarentena a la que está sometido el pabellón de deportes del Ceip San Roque, en Darbo, por graves problemas estructurales finalizará el domingo con la disputa de un torneo de tenis organizado por el Cluteca. El Concello de Cangas da por asegurada la estructura tras las obras realizadas en las últimas semanas por operarios de la empresa Roslev para reparar los pilares y cerchas metálicas que presentaban un serio deterioro por oxidación y ponían en cuestión la seguridad de las instalaciones que usan tanto los escolares de ese centro público como asociaciones y clubes deportivos que las utilizan para sus actividades y se vieron impedidos de hacerlo desde finales de enero para evitar riesgos.

«Aínda quedan traballos pendentes, pero o problema principal está prácticamente solucionado», explicaron la alcaldesa, Araceli Gestido, y la concejala de Obras e Servizos, Sagrario Martínez, durante la visita que realizaron ayer al centro educativo de Darbo para supervisar el avance de las obras. Aunque al inicio solo estaba previsto actuar en dos o tres pilares de hierro que presentaban serias deficiencias desde la base, finalmente se decidió actuar en todos ellos, una docena, para prevenir problemas a medio plazo. También se hormigonó el perímetro del pabellón por el exterior para evitar filtraciones de agua, aunque parte de estas trabajos siguen pendientes, como también la sustitución de canalones exteriores, muy deteriorados. Se ejecutarán «en datas próximas», anuncian.

El Concello de Cangas comunicó a finales de enero a la dirección del CEIP de San Roque que el pabellón se cerraba para ejecutar obras de apuntalamiento de una pared por la que entra lluvia que anega las pistas, obligando a cancelar todas las actividades. Anunció que se reabriría «nuns días», aunque los técnicos detectaron que el problema era más graves de lo previsto y el cierre se prolonga más de un mes.

El muro perimetral del centro escolar también ha sido repuesto. / Santos Álvarez

Los responsables municipales dan también por «case rematada» la reposición de un tramo de muro perimetral del colegio que había caído, a la espera de instalar un nuevo portal de entrada.