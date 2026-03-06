¿Un nuevo paso para la Semana Santa de Cangas?

Es la carroza del Enterro do Momo, más de dos semanas después sigue ocupando espacio en el aparcamiento de las explanadas de Ojea. A lo mejor es que la están reservando para participar en alguna de las procesiones de la Semana Santa de Cangas. ¡Cosas más raras se han visto!

Ya casi nos habíamos olvidado de los paraguas

Era demasiado. Casi una semana sin llover y viendo la luz del sol. Pues para que no nos malacostumbremos ya está de vuelta la lluvia. Y parece que viene para quedarse unos cuantos días y arruinar los planes de fin de semana al aire libre. Al menos esta vez parece que no viene en forma de una de esas borrascas con nombre. La última fue Regina. ¿Cuál será el nombre de la próxima? Mejor no pensarlo.

La hiperactividad de los políticos en las redes sociales

Es un rasgo común a todas las formaciones. Fotos de pose, vídeos de denuncia con subtítulos, selfis... No paran de generar contenido para las redes sociales. Y siendo sinceros, muchas veces no sabemos si dan pena o vergüenza ajena. Sobre todo cuando en esos subtítulos se cuelan auténticas aberraciones ortográficas. Son las consecuencias de actuar sin filtro, como los celtas cortos. Sobre el contenido de esas publicaciones mejor no hablar o escribir. Daría para muchos capítulos e historias para no dormir. Son los tiempos que nos toca vivir... o sufrir.