Nieves Guimeráns abre hoy con el pregón la Semana Santa de Cangas

La Semana Santa de Cangas abre hoy el programa oficial con el pregón de Nieves Guimeráns, a las 8 de la tarde en la excolegiata. También habrá un concierto de marchas procesionales en la iglesia parroquial a cargo de la banda de música Belas Artes.

Nieves Guimeráns nació en Cangas y fue trabajadora en la farmacia de «Doña Socorro» hasta que se fue a vivir a Vilalba (Lugo) con su marido, farmacéutico de profesión, según explicaron los representantes de las cofradías en la presentación del programa de actividades. Las organizadoras ponen en valor la espiritualidad y calidad humana de la pregonera, autora de varios libros de cuentos y poesía.

«Desde joven comenzó a plasmar en pequeños trozos de papel las reflexiones que le salían al paso ante los acontecimientos de la vida, que de alguna forma le eran significativos. Como hija del mar varios de sus cuentos y reflexiones tratan del viento y de las aguas marinas y de esos pequeños acontecimientos que la marcaron desde niña», destacan de su biografía. Además de sus tres hijos biológicos, destacan otros 15 en acogida, a los que se entregó para sacar adelante vidas difíciles y ayudó a «levantar la cruz que cada uno traía de su casa», añaden desde la Coordinadora de Cofradías, y apuntan que será un pregón «muy humano, sin ropajes».