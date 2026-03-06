Moaña pedirá que la senda de Broullón llegue hasta el mirador de A Fraga

Vecinos de los barrios de Broullón, Paradela, A Marrúa, Bouzafigueira y Quintela participaron en una asamblea abierta convocada por el Concello, con el proyecto de la Xunta para la senda peatonal de la PO-313 sobre la mesa. La actuación se encuentra todavía en fase de expropiaciones. En el encuentro se acordaron las alegaciones que presentará el Concello. En lo relativo a las afecciones a los propietarios, se centrará en reclamar que todas las fincas con alguna parte expropiada tengan garantizado el acceso a pie y en coche y que, además, se beneficien de un muro de cierre perimetral. Algunos vecinos señalaron que este elemento no está contemplado ahora en todos los casos.

La Consellería de Infraestruturas, encargada de ejecutar la obra, se comprometió a tener en cuenta estas aportaciones en la redacción final del proyecto. Por ello, la asamblea acordó pedir que la zona peatonal amplíe el trazado previsto, llegue hasta el mirador de A Fraga y mantenga la conexión entre sus distintos tramos.

La propuesta inicial plantea habilitar la senda entre los puntos kilométricos 11+630 y 15+260, con 2.880 metros de longitud. Incluiría cinco tramos: del 11+630 al 12+720 (Broullón); del 13+140 al 13+360 (Bouzafigueira); del 13+690 al 14+190 (A Marrúa), con una nueva senda que enlaza con la acera ya existente; del 14+190 al 14+640 (Sabaceda); y, por último, del 14+640 al 15+260, con un nuevo tramo que unirá zonas que ya cuentan con aceras.

Proponen que el proyecto final recoja medidas físicas que obliguen a la reducción de la velocidad

Entre las demandas también figura el pintado de pasos de peatones, al menos en el entorno de cada parada de autobús. La ausencia de zonas seguras de cruce es, según los residentes, uno de los principales problemas de seguridad que sufren desde hace años en el entorno de la PO-313. En la misma línea, se solicitará la instalación de medidas físicas para obligar a los vehículos a reducir la velocidad al atravesar las zonas habitadas.

Otra petición es la mejora del cruce del vial de A Tioura, actualmente estrecho y con difícil maniobrabilidad. Además, el Concello pedirá que las obras sirvan para recoger y encauzar correctamente las aguas pluviales, ya que las escorrentías afectan de forma recurrente a varias propiedades y a áreas de la parte alta de Moaña durante episodios de lluvia intensa.

Por último, el Concello trasladará a Infraestruturas un proyecto para ampliar la red de abastecimiento de agua a viviendas que aún carecen del servicio en Paradela Alta, Broullón, Bouzafigueira y Sabaceda. La intención es aprovechar las zanjas de la construcción de la senda para extender las tuberías.

La Xunta de Galicia prevé invertir tres millones de euros para solventar la falta histórica de espacio para peatones en amplios tramos de la PO-313. Hay que recordar que en 2024 el Gobierno gallego culminó la senda peatonal de la PO-551, que permitió unir las parroquias de Meira y Domaio a pie. En esa obra la inversión había ascendido a 1,6 millones de euros y todo el trazado, con varios tramos volados sobre el barranco en la margen hacia el mar, se extiende a través de 1,7 kilómetros.