Moaña adjudica por 170.000 euros la reforma del pabellón de O Rosal

El Concello de Moaña debe tener ejecutada, antes de que termine abril por la financiación de la Diputación, la reforma del pabellón deportivo de O Rosal. Ayer, la mesa de contratación analizó las ofertas presentadas por cinco empresas y propuso para la adjudicación la de la firma Deseño Enxeñaría e Xestión de Obras, que obtuvo la máxima puntuación (100 puntos).

La empresa se compromete a completar los trabajos en un plazo de dos meses y ofrece 36 meses de garantía. El importe de la oferta asciende a 170.642,39 euros (IVA incluido), lo que supone un ahorro de más de 20.000 euros respecto al presupuesto de licitación.

Una vez firmado el contrato, comenzarían las obras. La actuación incluye la renovación de la carpintería interior en la zona de vestuarios y la mejora de la ventilación del pabellón, mediante la creación de una corriente de aire entre dos puntos para evitar la condensación de humedad en los techos, un problema que sufre actualmente la instalación.

También se instalará una nueva impermeabilización para atajar filtraciones y se actuará sobre la superficie de juego. Además, se mejorará el acceso de los vehículos de emergencia al recinto y se asfaltará el espacio entre la instalación deportiva y el río de O Inferno, con el objetivo de facilitar el giro de las ambulancias. Los trabajos deberán minimizar el impacto en la actividad diaria de los clubes que utilizan el pabellón: Balonmán Moaña, Balonmán Samertolaméu y Escola Futsal Morrazo.