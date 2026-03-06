La lonja de Bueu afronta obras de mejora su centro de estabulación

La lonja de Bueu afronta una serie de obras de mejora que probablemente se prolongarán durante el primer semestre de este año 2026, divididas en dos fases. El objetivo es la mejora del centro de estabulación de mariscos y de las cámaras frigoríficas del pósito, unos trabajos financiados a través de la Consellería do Mar y el ente público Portos de Galicia. Precisamente el director xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica, Isaac Rosón, se desplazó a Bueu para reunirse con el patrón mayor, José Manuel Rosas, y tratar aspectos relacionados con la actividad pesquera y del marisqueo.

La primera fase de las mejoras que se acometen en la actualidad en la lonja de Bueu se focalizan en la envolvente exterior del centro de estabulación y de las cámaras. «Hai que ter en conta que este edificio conta xa con máis de 26 anos e estabamos a sufrir filtracións tanto na zona de estabulación como nas propias cámaras de frío», explica Rosas. Los trabajos en marcha consisten en la colocación de nuevos paneles sandwich para garantizar el aislamiento e impermeabilización de estas dos zonas.

El segundo de los proyectos programados para esta primera mitad del año es la renovación interior del centro de estabulación, que cuenta con piscinas fabricadas con estructura metálica y hormigón y que se encuentran deterioradas. Para comenzar las obras se aguardará hasta el final de la campaña de la centolla y del bogavante porque de momento estas instalaciones son necesarias para guardar y conservar las capturas antes de su venta y comercialización. Las nuevas piscinas serán de un material más resistente y duradero e incluirán la renovación del circuito cerrado para mantener la temperatura del agua y filtros.

José Manuel Rosas e Isaac Rosón, ayer, con algunos de los aparejos de la colección del patrón mayor de Bueu. / Santos Álvarez

La visita del director xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica forma parte de las reuniones con los sectores de la cadena mar-industria y entre otros asuntos se habló del próximo plan de explotación del pulpo, del que por ahora solo apuntan que será similar al actual y sin concretar fechas y periodos de veda. Rosas explica que desde la Federación Provincial de Confrarías de Pontevedra se solicitó a los pósitos que reuniesen a sus respectivos sectores de la nasa para recoger su posición. El próximo viernes está prevista una asamblea en la sede de la federación para fijar la postura que defenderá Pontevedra en el siguiente encuentro con la Consellería do Mar y las federaciones de A Coruña y Lugo.

Además de tratar cuestiones relacionadas con la actividad pesquera y marisquera, Isaac Rosón tuvo la oportunidad de conocer de primera mano la enorme y detallista colección de artes de pesca y marisqueo del patron mayor de Bueu. Unos aparejos fabricados a mano y a escala por él mismo y que ya formaron parte de exposiciones y charlas divulgativas sobre el sector del mar.