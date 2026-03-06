El FICBueu abre el plazo para enviar cortos y para la Residencia en Ons

El Festival Internacional de Cinema de Bueu (FICBueu) comienza a desvelar sus fechas más importantes. La decimonovena edición del certamen será entre el 4 y 19 de de septiembre y la organización ya tiene abierto el plazo para presentar cortometrajes a concurso y para la cuarta edición de su residencia en la isla de Ons.

El plazo para la presentación de trabajos para las secciones a concurso del FICBueu estará abierto hasta el 30 de abril y se podrán presentar producciones de cualquier género cinematográfico, con una duración máxima de 30 minutos. La convocatoria está abierta para todas las cintas estrenadas a partir del 1 de enero de 2025.

En el caso de la IV Residencia FICBueu en Ons el periodo para presentar candidaturas concluye el próximo 1 de abril. Se trata de una actividad formativa que incluye tutorías individuales, mesas de guion y formaciones específicas. Entre todas las propuestas que se presenten se seleccionarán cinco y sus responsables, además de disfrutar de todo el programa formativo, recibirán un premio de 1.500 euros para poder desarrollar su proyecto.

Cada edición de la residencia está tutorizada por una persona de relevancia dentro del cine español. Hasta la fecha fueron la guionista Isabel Peña («Que Dios nos perdone», «El reino» o «As bestas») y las directora Estibaliz Urresola («20.000 especies de abejas») y Celia Rico («La buena letra»).