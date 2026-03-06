Exposición «Pegadas na auga» en Cangas

La sala Ángel Botello de la Casa da Cultura de Cangas acoge desde ayer la muestra «Pegadas na auga/ nun Mar de gravados», promovida por el Consulado de Argentina, el Concello de Cangas y el Taller Experimental de Obra Múltiple Contemporánea, de Vilariño.

Artistas y representantes públicos en la inauguración de la muestra, ayer por la tarde. / Santos Álvarez

Se trata de un proyecto artístico transdisciplinar que profundiza en los movimientos migratorios y tensiones alrededor de la identidad cultural.