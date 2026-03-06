Arte en la Casa da Cultura
Exposición «Pegadas na auga» en Cangas
G.M.P.
La sala Ángel Botello de la Casa da Cultura de Cangas acoge desde ayer la muestra «Pegadas na auga/ nun Mar de gravados», promovida por el Consulado de Argentina, el Concello de Cangas y el Taller Experimental de Obra Múltiple Contemporánea, de Vilariño.
Se trata de un proyecto artístico transdisciplinar que profundiza en los movimientos migratorios y tensiones alrededor de la identidad cultural.
