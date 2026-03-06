Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Arte en la Casa da Cultura

Exposición «Pegadas na auga» en Cangas

G.M.P.

La sala Ángel Botello de la Casa da Cultura de Cangas acoge desde ayer la muestra «Pegadas na auga/ nun Mar de gravados», promovida por el Consulado de Argentina, el Concello de Cangas y el Taller Experimental de Obra Múltiple Contemporánea, de Vilariño.

Artistas y representantes públicos en la inauguración de la muestra, ayer por la tarde.

Se trata de un proyecto artístico transdisciplinar que profundiza en los movimientos migratorios y tensiones alrededor de la identidad cultural.

