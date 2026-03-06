«Descripción del Reino de Galicia» en Cangas
El salón de plenos del Concello de Cangas acoge hoy la presentación de una nueva edición de «Descripción del Reino de Galicia (y de las cosas notables de él)», publicado por Morgante. La obra original es de Bartolomé Sagrario de Molina y data de 1550. Será a las 19.30 horas y estarán varios de los colaboradores de esta edición, como Héitor Mera o Roque Barcia.
- Reaniman a un jugador del Keniata de Moaña tras sufrir un infarto durante un partido
- La Xunta invierte 780.000 euros en la contención del talud de la autovía
- Abanca cierra toda la Lagoa de Massó ante el peligro de caer en sus aguas
- El agua alcanza casi 2 metros en el garaje de Noria 4 aún sin llover
- El jugador del Keniata que sufrió un infarto despierta pero permanece en la UCI
- Frenan una quedada contra la casa okupa del barrio de O Real en Moaña
- La Sareb ofrece gratis al Concello solares de la urbanización de A Xunqueira A2
- La subasta de la urbanización de A Regueira en Cangas, a punto de quedar desierta por falta de pujas