«Descripción del Reino de Galicia» en Cangas

El salón de plenos del Concello de Cangas acoge hoy la presentación de una nueva edición de «Descripción del Reino de Galicia (y de las cosas notables de él)», publicado por Morgante. La obra original es de Bartolomé Sagrario de Molina y data de 1550. Será a las 19.30 horas y estarán varios de los colaboradores de esta edición, como Héitor Mera o Roque Barcia.