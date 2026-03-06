Costas incluye la playa de Agrelo dentro de sus obras de emergencia

La playa de Agrelo forma parte de la lista de espacios naturales de la provincia de Pontevedra donde se ejecutarán trabajos de emergencia para paliar los daños ocasionados por el tren de borrascas y temporales. El Ministerio para la Transición Ecológica invertirá 320.000 euros a repartir entre Agrelo, Playa América (Nigrán) y Major y Areas (Sanxenxo).

Los desperfectos en la playa de Agrelo son recurrentes y antes del inicio de la temporada estival de 2024 el Concello de Bueu tuvo que acometer una serie de obras de urgencia para garantizar la seguridad en el paseo litoral. Esta vez los trabajos los asumirá el Gobierno central a través del Servicio Provincial de Costas del Estado, después de que el Consejo de Ministros aprobase la declaración de Galicia como zona especialmente afectada por emergencia de Protección Civil.

Los daños en Agrelo están relacionados con la desembocadura del río que se sitúa prácticamente en el límite con Portomaior. Los temporales y las fuertes mareas arrastran gran cantidad de arena hacia la parte alta de la playa, formando una especie de barrera que impide que el cauce fluvial pueda continuar con su curso natural hasta el mar. Ese obstáculo provoca que el río se desvíe hacia el costado izquierdo de la playa –en dirección al antiguo matadero– hasta encontrar una salida al mar o confluir con el otro cauce que desemboca en este lugar. De esta manera se forma una especie de nuevo cauce, que discurre en paralelo al paseo y agravando la erosión del subsuelo. Las consecuencias más evidentes son las raíces a la vista de los árboles que crecen en este lugar o incluso derrumbes de tramos del sendero litoral.

Una trinchera en la playa de Agrelo, en Bueu / Santos Álvarez

El responsable de Costas del Estado en Pontevedra, Miguel García, se puso esta semana en contacto con el alcalde de Bueu, Félix Juncal, para trasladarle que en esta ocasión será este departamento quien asuma los trabajos para desplazar la arena y recuperar el perfil de la playa antes del próximo verano. «Aproveitamos para trasladarlle que intentasen protexer e salvar as árbores que están na zona e que se viron afectadas polos efectos da erosión», apuntaba ayer el regidor. El procedimiento para la adjudicación de las obras de emergencia se va a iniciar de inmediato para que puedan comenzar cuanto antes.

Esta es una intervención de urgencia, que debería completarse en el horizonte del medio y largo plazo con el proyecto para la recuperación y reordenación del paseo de Agrelo-Portomaior, que Costas del Estado debería presentar a lo largo de este año 2026.