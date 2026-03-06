En Cela, todas y todos contamos

Esfuerzo, empatía, aceptación de la diferencia, autoestima o respeto. Son valores imprescindibles y que es mucho más fácil interiorizar a través de la risa, el humor y el teatro. Así lo pudo comprobar el alumnado del colegio de A Torre-Cela este jueves por medio del proyecto «Todas e todos contamos» de Afundación, dentro de la Obra Social de Abanca, en colaboración con la Fundación Igualarte.

Los cursos de infantil y 1º de primaria asistieron a dos cuentacuentos. El primero se titulaba «A familia», una historia teatralizada y creada por Igualarte que permite acercarse a la lengua de signos y que trata sobre las diferentes maneras de formar una familia: monoparentales, numerosas, dos padres, dos madres... El segundo de los cuentos era «A serea no océano», en el que a través de elementos sensoriales se pretende visibilizar la belleza del mar y concienciar sobre la importancia de cuidar los océanos.

Los cursos de 1º a 4º de primaria disfrutaron de una obra de teatro participativa titulada «As tarefas do fogar, entre todas e todos». Una representación cargada de humor para comprender y aprender que la igualdad de género y la corresponsabilidad son una cosa muy seria.

Desde Afundación e Igualarte subrayan que este proyecto educativo apuesta por poner la diversidad como elemento de enriquecimiento social y personal, fomenta la inserción laboral de personas con discapacidad y promueve su autoestima y confianza al ejercer un rol activo en la sociedad. «A relación que se establece entre alumnado e monitores contribúe a mellorar a sensibilidade afectiva e emocional dos escolares, favorece unha sociedade equitativa, xusta e diversa e facilita o establecemento de relacións interpersoais», explican.

A lo largo de este segundo trimestre del curso 2025/26 el proyecto «Todas e todos contamos» llegará a casi una veintena de centros educativos de toda Galicia y a más de 2.300 escolares. «Esta iniciativa nace para converterse nun referente de boas prácticas aliñado cos valores de sensibilización social», concluyen desde Afundación e Igualarte.