Bueu, Moaña y Cangas se vuelcan en el Día de la Mujer con múltiples actividades

Las actividades alrededor del Día Internacional de la Mujer —que se conmemora este domingo, 8 de marzo— arrancan hoy en la comarca, con distintos eventos en los tres concellos. En Moaña, a las 18.00 horas el Concello Vello acoge una exposición de bordados artesanales. Estará abierta de 18.00 a 20.00 horas hoy, mañana y pasado. Los actos se trasladarán después al local de la Asociación de Mulleres de Moaña, en la avenida Concepción Arenal. La Festa da Muller comienza a las 19.00 horas con el monólogo «Sen guión» de la actriz Anabel Budiño. Le seguirá una actuación del Coro Chorima. Para mañana, sábado 7, el Concello programa en la carpa de la alameda un festival de música desde las 23.30 horas con Silvia G, Dj Sü y Honorata.

Bueu tendrá hoy sus actividades centrales. A las 11.30 horas habrá un taller de risoterapia para mujeres en la sala de juntas del CIM. A las 12.00 horas será la declaración conmemorativa «As voces do futuro» en la Praza do Concello a cargo del alumnado de 6º de Primaria del CEIP A Pedra. Por la tarde el Centro Social do Mar acoge, a las 20.00 horas, el IX Homenaxe Bueuesa Senlleira, que organiza el Club Golfiños y que este año recae en Eva Bastón Graña, que trabaja en la recuperación de semillas antiguas y elabora pan en su obrador.

En Cangas, mañana sábado (18.00 h) Teatro Migallas representará en la sala de exposiciones del Auditorio «Elas pintan moito», una sesión de cuentos y música en directo basada en la obra de diferentes pintoras. Y el domingo, ruta «Historia das mulleres de Cangas» con la asociación Illa dos Ratos (10.00 h.), manifestación desde la Praza do Concello y lectura de manifiesto (12.00 h.) y pasacalles Brassica Rapa. Culturactiva Música.

La Comisión de Acción Feminista del BNG de O Morrazo, en la que están las alcaldesas de Cangas y Moaña, presentaron en Donón su campaña «Mulleres á fronte» con reclamaciones como ampliar las escuelas infantiles públicas y dotar de psicología a centros de salud.