La Xunta de Galicia traslada la responsabilidad del futuro del faro de Ons al Gobierno central y a Puertos del Estado

El futuro del faro de la isla de Ons llegó ayer al Parlamento de Galicia, más de un año después de que se registrase una pregunta para que la Xunta de Galicia se pronunciase sobre sus usos y justo en una semana en la que el archipiélago del Concello de Bueu vuelve a estar en el centro de la actualidad por la reprobación del pleno a la gestión de la conselleira de Medio Ambiente. El encargado de comparecer este miércoles en la comisión cuarta de Educación e Cultura fue el secretario xeral de la Consellería de Cultura, Anxo Lorenzo, que defendió que esta infraestructura pueda convertirse en una especie de museo o centro de interpretación sobre la historia de los faros de Galicia. Eso sí, recalcó en todo momento que la decisión corresponde al Gobierno central, que es el propietario del faro a través de la Autoridade Portuaria de Marín e Ría de Pontevedra y de Puertos del Estado.

El debate fue posible gracias a una pregunta de iniciativa popular presentada por un vecino de la isla de Ons, Adrián Ferrer, y que recogió el grupo parlamentario del BNG a través del diputado moañés Paulo Ríos. En su exposición hizo especial hincapié en las dos grandes temores de los vecinos de Ons: un posible deterioro de las instalaciones una vez que se ha completado el proceso de automatización y que, tal como ocurrió en otros casos, el faro acabe convirtiéndose en un hotel o un restaurante a través de una concesión privada.

El secretario xeral de Cultura trasladó en todo momento la responsabilidad al Estado. O más bien, quiso «situar o balón de xogo no campo no que está, que é de Puertos del Estado», según sus propias palabras. Y al respecto precisó que «se o Estado decide facer un parador ou destinalo a un uso hosteleiro Puertos del Estado será o responsable desa decisión e terá que explicar o que hai». No obstante, Anxo Lorenzo aludió a los últimos movimientos de la Autoridade Portuaria de Marín e Ría de Pontevedra, que anunció su disposición a explorar un uso cultural del faro de Ons y que ya mantuvo una primera reunión con varios de los colectivos que promueven la iniciativa.

El secretario xeral de Cultura, Anxo Lorenzo, durante su intervención de este miércoles en la comisión parlamentaria de Educación e Cultura. / P.G.

Las explicaciones del representante de la Consellería de Cultura no fueron suficientes para el BNG y para el vecino que formuló la pregunta de iniciativa popular, que pudo seguir la sesión como invitado en la propia sede del Parlamento de Galicia. Lamentaron que no hubiese un pronunciamiento explícito en contra de un eventual uso hotelero o vinculado al sector servicios del faro de Ons y reclaman a la Xunta de Galicia más «proactividade». «A Xunta debería ter un plan. Non é cuestión de que se trate dun problema do Estado, senón que é o faro está no noso territorio, ten un valor patrimonial e cultural determinado e trátase de propoñer un plan para ese espazo. Non se trata de esperar á Puertos del Estado, iso é ir a rebufo da realidade», defendía Paulo Ríos.

El promotor de la pregunta, al final de la comisión, compartía el análisis. «A parte positiva é que desde a Xunta están abertos a eses usos culturales. A parte negativa é esa falta de proactividade: isto deberá ser unha iniciativa das consellerías de Medio Ambiente e Cultura e do propio Parque Nacional Illas Atlánticas», concluye Adrián Ferrer.