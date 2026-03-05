Parlamento de Galicia
La Xunta de Galicia traslada la responsabilidad del futuro del faro de Ons al Gobierno central y a Puertos del Estado
El secretario xeral de Cultura asegura que «o balón está no campo» del Estado | El BNG, exige «proactividade» a la consellería y que presente un plan
El futuro del faro de la isla de Ons llegó ayer al Parlamento de Galicia, más de un año después de que se registrase una pregunta para que la Xunta de Galicia se pronunciase sobre sus usos y justo en una semana en la que el archipiélago del Concello de Bueu vuelve a estar en el centro de la actualidad por la reprobación del pleno a la gestión de la conselleira de Medio Ambiente. El encargado de comparecer este miércoles en la comisión cuarta de Educación e Cultura fue el secretario xeral de la Consellería de Cultura, Anxo Lorenzo, que defendió que esta infraestructura pueda convertirse en una especie de museo o centro de interpretación sobre la historia de los faros de Galicia. Eso sí, recalcó en todo momento que la decisión corresponde al Gobierno central, que es el propietario del faro a través de la Autoridade Portuaria de Marín e Ría de Pontevedra y de Puertos del Estado.
El debate fue posible gracias a una pregunta de iniciativa popular presentada por un vecino de la isla de Ons, Adrián Ferrer, y que recogió el grupo parlamentario del BNG a través del diputado moañés Paulo Ríos. En su exposición hizo especial hincapié en las dos grandes temores de los vecinos de Ons: un posible deterioro de las instalaciones una vez que se ha completado el proceso de automatización y que, tal como ocurrió en otros casos, el faro acabe convirtiéndose en un hotel o un restaurante a través de una concesión privada.
El secretario xeral de Cultura trasladó en todo momento la responsabilidad al Estado. O más bien, quiso «situar o balón de xogo no campo no que está, que é de Puertos del Estado», según sus propias palabras. Y al respecto precisó que «se o Estado decide facer un parador ou destinalo a un uso hosteleiro Puertos del Estado será o responsable desa decisión e terá que explicar o que hai». No obstante, Anxo Lorenzo aludió a los últimos movimientos de la Autoridade Portuaria de Marín e Ría de Pontevedra, que anunció su disposición a explorar un uso cultural del faro de Ons y que ya mantuvo una primera reunión con varios de los colectivos que promueven la iniciativa.
Las explicaciones del representante de la Consellería de Cultura no fueron suficientes para el BNG y para el vecino que formuló la pregunta de iniciativa popular, que pudo seguir la sesión como invitado en la propia sede del Parlamento de Galicia. Lamentaron que no hubiese un pronunciamiento explícito en contra de un eventual uso hotelero o vinculado al sector servicios del faro de Ons y reclaman a la Xunta de Galicia más «proactividade». «A Xunta debería ter un plan. Non é cuestión de que se trate dun problema do Estado, senón que é o faro está no noso territorio, ten un valor patrimonial e cultural determinado e trátase de propoñer un plan para ese espazo. Non se trata de esperar á Puertos del Estado, iso é ir a rebufo da realidade», defendía Paulo Ríos.
El promotor de la pregunta, al final de la comisión, compartía el análisis. «A parte positiva é que desde a Xunta están abertos a eses usos culturales. A parte negativa é esa falta de proactividade: isto deberá ser unha iniciativa das consellerías de Medio Ambiente e Cultura e do propio Parque Nacional Illas Atlánticas», concluye Adrián Ferrer.
Satisfacción por la convocatoria de la Mesa por Ons
La comisión cuarta de Educación e Cultura no fue ajena a las críticas hacia la gestión de la Consellería de Medio Ambiente y el acuerdo plenario de reprobación adoptado el lunes por el Concello de Bueu. Paulo Ríos argumenta que «non é razoable» que esta convocatoria solo llegue después de una reprobación y sostiene que «a Xunta non debe actuar só a base de tiróns de orella», una apreciación sobre la que no obtuvo ningún tipo de respuesta.
La iniciativa plenaria aprobada el lunes fue promovida por el concejal no adscrito Daniel Chapela, que inicialmente solicitaba declarar a la conselleira Ángeles Vázquez como persona non grata. «É un orgullo que se consiga a convocatoria da Mesa por Ons, un feito que vén motivado polo traballo da asociación de veciños e o meu como concelleiro», valora. Sin embargo, critica que desde la consellería se quiera «maquillar» la verdad. «É insultante que se diga que por parte da conselleira se avogou polo diálogo e polo consenso. Estivemos cinco anos sen Mesa por Ons, a conselleira non acudiu á última e cando visita Bueu nin sequera se reúne coa asociación ou co Concello, só coa voceira do PP», reprocha Daniel Chapela.
El exconcejal popular aprovecha para dejar un recado a su antiguo partido. «Cómpre que a voceira do PP, Elena Estévez, aclare se está para facer de ‘camarilla’ de Ángeles Vázquez ou para defender a veciñanza porque é evidente a falta de respecto constante da conselleira», sentencia Daniel Chapela. n
