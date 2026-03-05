Vida autóctona para la torre de Meira

El entorno de la torre medieval de Meira está llamado a ganar una nueva vida: la que le dieron ayer más de un centenar de alumnos de 2º de Primaria de todos los colegios de Moaña, que participaron en una plantación colectiva de árboles autóctonos y frondosos. La actividad, organizada por el Concello y las tres comunidades de montes del municipio con motivo del Día del Árbol, sirvió para completar el trabajo iniciado por otros escolares en 2024 en este mismo enclave, con la ría de Vigo como telón de fondo.

En esta edición, los anfitriones fueron los integrantes de la Comunidade de Montes de Domaio, aunque la plantación se llevó a cabo en Meira por tratarse de un espacio ya preparado para la repoblación con especies autóctonas. Los niños llegaron en autobuses, que les dejaron cerca de la rotonda de salida de la Autovía do Morrazo. Desde allí, acompañados por el profesorado, caminaron hasta el merendero situado junto a la torre. La jornada comenzó sobre las 10.15 horas y se prolongó más allá de las 13.00.

En total se plantaron 130 ejemplares en una superficie aproximada de 6.000 metros cuadrados, según detalló la concejala de Ensino e Medio Ambiente, Dolores Chapela, que siguió la actividad durante toda la mañana. Las especies elegidas para reforzar los accesos al yacimiento medieval —en excavación desde hace años— fueron robles comunes, robles americanos, castaños, abedules y alcornoques.

Regando la zona con la motobomba del Distrito Forestal. | / GONZALO NÚÑEZ

Además de participar en la plantación con el apoyo del personal de las tres comunidades de montes, los escolares merendaron en el entorno y asistieron a un concierto de Peter Punk Pallaso. Uno de los momentos más celebrados llegó con la visita del personal del Distrito Forestal XIX, que acudió con una motobomba y permitió a los niños usar las mangueras de intervención para regar la zona recién replantada.

La actuación de Peter Punk Pallaso. | / GONZALO NÚÑEZ

Seis campañas

La torre medieval de Meira, ya identificada como un castillo con ocupación permanente a la vista de la riqueza de los hallazgos, cerró en diciembre su sexta campaña de excavaciones, encargada por el Concello a la empresa Árbore Arqueoloxía. El objetivo municipal es dar continuidad a los trabajos tanto en la cima del promontorio como en el patio de armas, con una séptima campaña.

Entre los últimos descubrimientos destacan un nuevo muro defensivo que rodea la torre del homenaje y una puerta de acceso situada en la parte alta del promontorio, cuyo origen se sitúa en algún momento de la Baja Edad Media.