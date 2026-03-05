La subasta de la urbanización de A Regueira en Cangas, a punto de quedar desierta por falta de pujas

El plazo para pujar por la fallida urbanización de A Regueira, en Cangas, concluye hoy a las 18.00 horas. Y este proceso de subasta pública, salvo giro de guion de última hora, apunta a ser también fallido. A menos de 24 horas para el cierre del plazo para presentar ofertas por estos inmueble no se había presentado ninguna puja, tal como se podía consultar en la página de subastas del Boletín Oficial del Estado (BOE).

La venta de estos bienes inmuebles la impulsa la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), que figura como acreedora y que aspira a recuperar parte del crédito concedido en su día a la empresa Promociones Martínez Abal y que por entonces compró la obra a otra promotora, Diz Formoso S.L. La cantidad que reclama la Sareb es de algo más de 7.470.000 euros y el valor inicial de la subasta es de 7.073.500 euros.

La falta de interés, al menos hasta el momento, se puede relacionar con varios factores. El primero y quizás más importante es la situación legal de esta promoción de 25 chalés, situados en la parroquia de Darbo. Los trabajos fueron paralizados hace casi 20 años, en agosto de 2007, porque la obra superaba la altura máxima permitida para las cornisas. Esa paralización supuso la apertura de un expediente de infracción urbanística, que permitía continuar con los trabajos, pero exclusivamente para adaptarse a la legalidad. Finalmente, durante el mandato municipal 2011-2015 se declaró la nulidad de la licencia urbanística concedida en un primer momento. Esto significa que la constructora que puje para hacerse con la propiedad de estos chalés deberá reiniciar la tramitación administrativa para conseguir los permisos necesarios.

Con respecto a la situación legal de los inmuebles hay otro aspecto de importancia. El anuncio que se puede consultar en el BOE habla de once solares, inscritos en el Registro de la Propiedad de Cangas, y no de chalés o edificaciones. Un matiz relacionado con el hecho de que no se llegó a aprobar la división horizontal de esta promoción.

Trabajos ejecutados al 75%... pero solo sobre el papel

A los condicionantes legales hay que sumar los de carácter técnico y constructivo, sobre todo tratándose de una urbanización que lleva paralizada bastantes años. Desde la Sareb estiman que los trabajos están ejecutados a casi el 75%, pero solo sobre el papel. Las edificaciones estuvieron okupadas y sufrieron actos de vandalismo, por lo que el futuro comprador deberá volver sobre lo andado para reparar los desperfectos y daños ocasionados a lo largo de todo este tiempo.

Antes de que esta promoción formase parte de los activos de la Sareb estuvo en manos de Solvia, la inmobiliaria vinculada al Banco Sabadell. El Concello de Cangas a lo largo de estas casi dos décadas de trámites, no solo incoó un expediente de restauración de la legalidad urbanística y posteriormente la nulidad de la licencia, sino que también decretó la incautación del aval bancario depositado por la promotora y que alcanzaba los 110.000 euros.

Ese dinero se destinó a trabajos de recuperación de espacios públicos cedidos al Concello dentro de los aprovechamientos urbanísticos a los que tenía derecho la administración local. Un aval que sirvió para urbanizar el vial de la parte alta de la urbanización con pavimento de hormigón, iluminación y cierres, así como la mejora del entorno de la fuente y lavadero de A Regueira.

Interés del Concello

El Concello de Cangas aprobó en el último Pleno de la Corporación una moción de Alternativa dos Veciños (AV) instando al Gobierno local a iniciar «de maneira urxente» negociaciones con la Sareb para incorporar las viviendas inacabadas de A Regueira al parque público municipal, adelantándose a cualquier intento de subasta de las mismas. También pidió, a instancias de la formación que lidera la exalcaldesa Victoria Portas «explorar todas as vías posibles de adquisición, cesión ou convenio de xestión» que permitan disponer de dichas viviendas y ponerlas a disposición de las familias que las necesitan, así como solicitar un informe técnico y económico «inmediato» sobre su estado estructural, costes de finalización y posibles vías de financiación pública.

La aprobación por unanimidad de la moción de AV abre frentes que no se habían advertido hasta la fecha. Una de las preguntas que surgen es si, en el caso hipotético de que la Sareb ceda los chalés de A Regueira al Concello de Cangas, cómo se van a legalizar, dado que en la actualidad son ilegales como consecuencia de un expediente de infracción urbanística abierto en su momento por el que fue concejal de Urbanismo y hoy miembro de AV, Mariano Abalo. Otra cuestión a resolver es el de las personas que en su día adelantaron dinero para la compra y que recurrieron a los tribunales de justicia para resolver el caso.