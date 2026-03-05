El PSOE rechaza el crédito de 8 millones que solicitará el Concello de Moaña "para 10 pisos públicos"

El portavoz del PSOE de Moaña, Mario Rodríguez, cargó ayer contra la decisión del gobierno local de solicitar un crédito de 8 millones de euros para construir el edificio municipal en Sisalde que deberá acoger el auditorio y 10 viviendas para alquiler social. Lo contrapone con la propuesta que realizó al Concello la Sareb para poner a disposición el suelo de As Raíñas. Rodríguez le propone a la alcaldesa, Leticia Santos, adoptar el «camino de la cooperación institucional» y sentarse con la Xunta y el Ministerio de vivienda. «Se modelo permitiría desarrollar cerca de 200 viviendas en Moaña con un coste de 0 euros para los vecinos».

Y es que el socialista critica que el precio del proyecto municipal en Sisalde supone un coste «de más de 600.000 euros por vivienda pública, incluso teniendo en cuenta que dentro de esos 8 millones también se incluye el auditorio. Son números que evidencian que estamos ante una operación totalmente desproporcionada», concluye.

Lamenta que el ejecutivo local esté dispuesto «a endeudar el presente y el futuro económico de Moaña» cargando una deuda sobre los vecinos «para una actuación con un impacto muy limitado en el problema de la vivienda».

A mayores, el concejal socialista defiende la tesis de un auditorio en un inmueble de uso único que consideraría «digno». Alega que ese proyecto debe abordarse desde la cooperación institucional.