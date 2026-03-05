Música y gastronomía en una fiesta para unir Moaña y Cuba

Moaña acogerá, el sábado 14 de marzo, una gran Festa Cubana en el Alto da Praza de Abastos. El evento, organizado por la comunidad cultural Vibra en Clave con la colaboración del Concello, está abierto a todos los públicos y contará con distintas actividades entre las 18.00 y las 03.00 horas de la madrugada. Busca acercar al público gallego la riqueza musical y cultural de Cuba en un ambiente festivo, según explica la edil de Cultura, Coral Ríos.

La programación incluye un taller de ritmos cubanos, un grupo de música cubana en directo y una velada con sesiones de Dj y animaciones. También habrá puestos de gastronomía cubana y coctelería para completar la experiencia cultural alrededor de la música y el baile. La entrada será gratuita. Los organizadores proponen acudir desde Vigo en barco y regresar en un autobús organizado que regresa de madrugada.