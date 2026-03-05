Moaña organiza un festival y Cangas divulga la historia de mujeres de la villa

Los concellos de la comarca divulgan su programación alrededor del Día Internacional de la Mujer, que será este domingo 8 de Marzo. Cangas impulsa el proyecto «Cangueiras» que busca investigar y poner en valor la trayectoria de mujeres que dejaron una huella «significativa» en la historia social, cultural y económica de la villa. Se desarrolla en colaboración con A Illa dos Ratos. Recuperará historias de 12 mujeres de perfiles diversos como Lara Boubeta, vinculada al ámbito educativo; la periodista de FARO, Lara Graña; Mercedes Olivera, pionera del turismo en Cangas; o la primera presidenta de la Hermandad de los Dolores, Sheila Lorenzo.

«Cangueiras» se desarrollará a lo largo de todo el año mediante la publicación de doce artículos divulgativos en el Blog dos Ratos que serán difundidos a través de las redes sociales del Concello. En marzo de 2027 culminará con un encuentro que incluya a las protagonistas y a sus familias en un acto público.

En lo que respecta a Moaña, la programación comienza mañana, viernes 6, con una exposición de bordados artesanales en el Concello Vello desde las 18.00 horas. La Asociación de Mulleres de Moaña organiza su Festa da Muller a las 19.00 horas con un monólogo de Anabel Budiño y una actuación del Coro Chorima.

El sábado 7 a las 10.30 horas se celebra la ruta guiada «Mulleres da Historia de Moaña» y a las 23.30 horas habrá un festival de música en la carpa de la Alameda con Silvia G, Dj Sü y Honorata. El domingo 8, el propio día, será el acto institucional a las 12.3o horas con la lectura de un manifiesto en el salón de plenos del Concello. El viernes 13 habrá un cuentacuentos teatralizado en el centro cultural de Tirán para los más pequeños.