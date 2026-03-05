Animales en la calzada
Un jabalí se cruza en la carretera y hiere a un motorista en Darbo
La motocicleta impactó con el ejemplar que atravesó la PO-315 a la altura de A Barreira
G.M.P.
El enésimo accidente de tráfico causado por animales en la calzada provocó la caída de un motorista en la carretera PO-315, a la altura de A Barreira, en la parroquia canguesa de Darbo, ayer de madrugada. El hombre sufrió heridas leves y rehusó ser trasladado a un centro médico, según señalaron los efectivos de emergencias. Policía Local, Emerxencias-Protección Civil, Guardia Civil de Tráfico y una ambulancia del 061 se desplazaron a la zona, aunque esta última no tuvo que intervenir por petición expresa del motorista.
Retirada de cables
Por otra parte, efectivos municipales tuvieron que trasladarse a varios puntos de Cangas para retirar o levantar cables del tendido telefónico e internet que obstruían la circulación rodada. En Pinténs el cableado llegó a romperse, aunque se trataba de una línea antigua que ya no está operativa. En Cimadevila, el cable de fibra óptica sí pudo ser repuesto y se avisó a la operadora para que tome medidas.
