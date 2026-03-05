El Gobierno de Cangas acusa al PP de mentir sobre la auditoría de Aqualia

El Gobierno de Cangas acusa al PP de mentir sobre la auditoría de la red de saneamiento y de intentar alarmar a la ciudadanía con falsedades, pues el trabajo encargado a la empresa Aqualia «non ten custe para a veciñanza». Considera «unha irresponsabilidade política» las declaraciones en las que se «insinúan irregularidades» en la contratación de dicha auditoría y afirman, «de maneira falsa, que se está tirando diñeiro público”.

Argumentan desde el Ejecutivo cangués que la auditoría fue tramitada «conforme á lexislación, seguindo o procedemento legal e cos informes técnicos e xurídicos preceptivos». Sugerir lo contrario sin aportar pruebas «responde só a unha estratexia de confrontación que nada ten que ver coa defensa do interese xeral», lamentan. E invitan a echar mano de los «mecanismos legales» para denunciarlo, porque «o que non é aceptable é trasladar sospeitas á opinión pública sen base documental».

Recalcan desde el tripartito que la auditoría está financiada mediante una subvención de Augas de Galicia, «polo que non afecta aos recursos municipais nin aos servizos públicos». «Presentar unha actuación subvencionada como un despilfarro demostra un preocupante descoñecemento do funcionamento das administracións públicas», incide, y anuncia que seguirá reforzando «os mecanismos de control e transparencia» con otra auditoría. «Se a Xunta de Galicia quere asumila de maneira gratuíta para o Concello, estaremos encantados de aceptar esa colaboración institucional», invitan, y exige a la oposición «rigor, datos e responsabilidade» en vez de alentar «polémicas artificiais que só buscan xerar ruído político».

Aclaraciones de la empresa

También desde la empresa aclaran que la auditoría de la red de saneamiento no la paga el Concello, sino que se financia con una línea de ayudas específica de la Xunta para detectar infiltraciones, por un importe máximo de 15.000 euros. Moaña, entre otros concellos, es también beneficiaria. La concesionaria del servicio sí preparó para el Concello de Cangas una memoria que se envió a la Xunta para lograr la subvención, el Concello licitó el trabajo y Aqualia fue la adjudicataria rebajando el importe a 11.900 euros y ampliando el número de muestras y puntos de detección, aclaran.