Las «food trucks» de O Sabor das Rías Baixas llegan a Bueu

La Diputación arranca mañana la gira con sus «food trucks» o furgonetas gastronómicas dentro de la campaña O Sabor das Rías Baixas. El objetivo es promocionar las citas gastronómicas de la provincia que cuentan con la distinción de Festa de Interese Turístico de Galicia, entre las que se encuentra el Encontro-Degustación do Millo Corvo de Meiro, en Bueu. El municipio bueués es una de las primeras paradas de este recorrido. Una de las furgonetas estará mañana y el sábado en la plaza de abastos y el domingo en el pabellón de Beluso por el Trail do Nocedo.

O Sabor das Rías Baixas, además del millo corvo, incluye la Festa do Lacón con Grelos (Cuntis), Festa do Caldo de Mourente (Pontevedra), Festa da Ostra de Arcade (Soutomaior), Festa do Requeixo e o Mel (As Neves), Festa do Choco (Redondela), Festa do Salmón (A Estrada), Festa da Troita (Ponte Caldelas), Festa do Galo de Curral (Vila de Cruces), Festa da Langosta (A Guarda), Festa da Vieira y Festa do Albariño de Cambados, Feira do Viño do Rosal, Festa do Carneiro ao Espeto (Moraña), Romaría da Tortilla de Laro y Festa da Empanada de Bandeira (Silleda), Festa do Mexillón e o Berberecho (Vilanova), Festa do Xamón (A Cañiza), Festa da Lamprea (Arbo), Festa da Ameixa de Carril (Vilagarcía), Festa da Anguía e Mostra da Caña do País (Valga), Festa do Viño do Condado do Tea (Sllvaterra), Festa do Marisco de O Grove y la Feira do Cocido de Lalín.