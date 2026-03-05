La Feira da Tapa de Inverno de Cangas entrega sus premios

Hasta una decena de establecimientos participaron en esta iniciativa, en la que los clientes podían puntuar y valorar las tapas. Ya se sabe que el cliente (casi) siempre tiene la razón y en esta ocasión el primer premio fue para la tapa «Merluza apionabo e anisados» del Boliños, el segundo para «chocoNada» de Pandemillo y el tercero para «Pulpo y lava» del Échale Mojo.

Araceli Gestido y Geno González estrenan cascos

No sabemos si es que van a tomar parte en el campeonato de taekwondo que se va a disputar este fin de semana en Cangas, pero el caso es que la alcaldesa, Araceli Gestido, y el concejal de Deportes, Eugenio González, se atrevieron a posar ayer en la presentación de la cita con los cascos de competición. Solo les faltó vestirse con el dobok. Quién sabe, a lo mejor con esta vestimenta soportaban mejor los golpes dialécticos de la contienda política.

Noticias relacionadas

El sano pique deportivo entre Xisela Aranda, Daniel Benavides y Félix Juncal

Ya sabíamos que la directora de Deportes de la Diputación, Xisela Aranda, participó en la última edición del Cross de Cabo Udra. Lo que no sabíamos es que el jefe del Servizo Provincial de Deportes de la Xunta, Daniel Benavides, también. Pero con distinta suerte. En la presentación del Trail do Nocedo celebrada el martes Benavides reconoció que no fue capaz de acabar aquella prueba y que ahora no se atrevía con el trail. Todo lo contrario que Xisela Aranda, que está en plena forma y que participará en el «trailiño». Así que a Félix Juncal no le queda más remedio que ponerse a entrenar para el año que viene.