Curso de monitor de tiempo libre en Cangas

El curso de monitor de tiempo libre que ofrece la Casa da Xuventude de Moaña tiene nuevas fechas. Las inscripciones pueden realizarse hasta el 25 de marzo en el teléfono 986392171 o en el email xuventude@cangas.gal. Se trata de una formación oficial de monitor no solo para el verano, que se considera una de las habilidades más valoradas en el trabajo en equipo.

