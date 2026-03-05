Cultura inicia los sondeos para rehabilitar otra nave del Museo Massó

La empresa Applus Norcontrol comenzó ayer los sondeos geotécnicos previos a la rehabilitación de la nave de atado de redes que forma parte del Museo Massó, en Bueu. Estas catas se realizan en una parcela colindante al complejo museístico y que es propiedad del Concello de Bueu. Por ello, previamente la adjudicataria de este contrato de la Consellería de Cultura tuvo que solicitar autorización al consistorio para realizar las perforaciones en la parcela y acceder con una sonda geotécnica.

La nave de atado de redes es la única de las estructuras de la antigua fábrica que quedó fuera del proyecto de recuperación y ampliación de espacios del Museo Massó, que se inauguró el pasado verano. Desde la Consellería de Cultura de momento se limitan a explicar que los sondeos que se están realizando forman parte de unos estudios previos para acometer futuras obras en el recinto museístico.

La previsión de la empresa es realizar tres perforaciones, cada una de ellas de una profundidad de hasta 20 metros. Un estudio geotécnico que resulta imprescindible debido al carácter arenoso e inestable del subsuelo de gran parte del centro urbano de Bueu. Si se cumplen las previsiones, los trabajos sobre el terreno deberían concluir a principios de la próxima semana.

La antigua nave de atado de redes se utiliza como almacén del Museo Massó, un espacio que presenta evidentes problemas de humedad. Dentro de los edificios que forman parte del complejo museístico es el único que aún tiene una cubierta de uralita y está situado entre la antigua Salazón Piñeiro y el bloque principal del museo.

El proyecto de mejora y rehabilitación de espacios estrenado el pasado verano por la Consellería de Cultura supuso una inversión de más de 1,4 millones de euros. Esa intervención se centró en la Salazón Piñeiro, tanto en la recuperación de la estructura original y los pilos de la planta baja como en acondicionar la impresionante Sala Urbano Lugrís en el piso superior, y en las naves de la antigua fábrica. Esta obra fue distinguida con uno de los premios Gran de Area que concede anualmente el Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia (COAG).