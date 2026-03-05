Colisión entre una furgoneta y una motocicleta en el centro de Bueu

Una motocicleta y una furgoneta se vieron involucradas ayer en un accidente de tráfico en el centro de Bueu, una colisión se saldó sin daños personales. El único herido fue el piloto de la motocicleta, afortunadamente de carácter leve.

El suceso ocurrió a media tarde en la intersección entre las calles Pazos Fontenla y Castelao. Hasta el lugar se desplazó una patrulla de la Policía Local de Bueu, que se encargó del atestado.