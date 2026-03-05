La evacuación del agua del garaje de Noria 4 evidencia que procede del saneamiento

Las bombas de achique están a punto de completar la retirada del agua que, desde hace casi un mes, se acumulaba en los garajes del edificio Noria 4, en Cangas. La inundación provocó fuertes olores que los vecinos aseguran llevar semanas soportando y dejó inutilizados los ascensores durante todo este tiempo.

Ayer ya apenas quedaban restos de los casi dos metros de agua acumulada, pero los malos olores se intensificaron. El color marrón que quedó en suelos y paredes refuerza, según los residentes, la idea de que el agua procedía de la red de saneamiento y no de filtraciones del cercano río Bouzós.

Los vecinos vuelven a cargar contra el Concello y sostienen que el vaciado de los garajes demuestra que el origen no está en el río. Creen que las aguas fecales de varios edificios del entorno de la avenida de Marín acabaron desaguando en su inmueble.

La comunidad exige la apertura de la calle Noria para poder resolver el problema de forma definitiva. También recuerdan que este tipo de inundaciones se repite con el paso del tiempo, con el consiguiente impacto en el uso del ascensor y, especialmente, en la vida diaria de las personas con movilidad reducida.

A los perjuicios se suman el coste energético de las bombas y los gastos de limpieza, tanto en los garajes como en el tiro de la escalera común. En los momentos más complicados, según explican, llegaron a funcionar hasta ocho bombas a la vez, con tuberías sacadas por el portalón del garaje y por la entrada principal, conectadas a la red general de alcantarillado.

La comunidad contaba con un sistema de achique propio que, aseguran, había funcionado sin incidencias desde su instalación hace cuatro años, tras otras inundaciones graves registradas entonces en los garajes.