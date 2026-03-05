Movilidad
El Concello de Moaña inicia las obras para mejorar la accesibilidad en el cementerio de Domaio con una inversión de 48.000 euros
El acceso trasero contará con una rampa y se mejorará la canalización de las aguas
El Concello de Moaña ha iniciado esta semana las obras de reforma del cementerio de Domaio con el objetivo principal de mejorar la accesibilidad a esta instalación, según explicó el concejal de Obras e Servizos, Daniel Costas.
Se trata de una mejora solicitada desde hace tiempo por el tejido asociativo de la parroquia y priorizada en los Consellos Veciñais. La inversión supera los 48.000 euros y el proceso de contratación se había activado en otoño.
En concreto, se construirá una rampa que permitirá acceder al camposanto por el portal trasero, facilitando la entrada a personas usuarias de silla de ruedas o con movilidad reducida. Para mejorar la evacuación del agua en los días de lluvia, el Concello acometerá además una canalización en las calles del entorno, que posteriormente serán reasfaltadas.
Hay que recordar que el gobierno local prevé ejecutar, este año, una reforma integral del otro gran cementerio municipal, el de Trigás, con una inversión de 1,2 millones de euros. El proyecto incorporará incluso un espacio para dar sepultura a las mascotas.
