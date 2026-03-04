La Xunta prevé convocar la Mesa por Ons en abril y achaca falta de rigor a la reprobación del pleno de Bueu

El pleno del Concello de Bueu reprobó el lunes por segunda vez en menos de un año la gestión de la titular de la Consellería de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez. Un acuerdo que al igual que el anterior se justifica en la demora en la convocatoria de la Mesa por Ons y por la gestión con respecto a las demandas de los isleños. Un acuerdo plenario que desde la consellería «respectamos, aínda que non compartimos» y achacan falta de «rigor». Al mismo tiempo, avanzan que se está buscando fecha para reunir a la Mesa por Ons y que «previsiblemente» se convocará en abril.

La moción que se debatió el lunes en el pleno, por vía de urgencia y fuera del orden del día, fue presentada por el exconcejal del PP y actualmente edil no adscrito Daniel Chapela, que inicialmente planteaba declarar persona non grata a la conselleira. La redacción del acuerdo se modificó a través de una enmienda que propuso el alcalde, Félix Juncal, que durante la sesión plenaria explicó que cualquier acuerdo para declarar persona non grata a Ángeles Vázquez «sería nulo de pleno dereito». En este sentido citó una sentencia de 2023, que establece que no procede esa declaración «se non hai unha relación directa co concello».

Al final la propuesta de acuerdo consistió en una reprobación a su gestión con respecto a la isla de Ons y en la exigencia de una convocatoria «urxente» de la Mesa por Ons, un órgano consultivo en el que están representados todos los grupos políticos municipales y la asociación de vecinos. La moción salió adelante con los votos de BNG, PSOE y del propio Daniel Chapela y con el rechazo del PP.

En el día después a esa reprobación desde la Consellería de Medio Ambiente manifiestan que «respectamos os pronunciamentos das distintas institucións, aínda que non os compartamos». En el caso concreto de Bueu y la isla de Ons, el departamento autonómico manifiesta que «os argumentos e cuestións expostas carecen de rigor e non responden fielmente á verdade». Además, lamenta que suponen un ataque a una persona que «sempre avogou polo diálogo e o consenso na toma de decisións, nas que hai que ter en conta tanto os intereses particulares da veciñanza de Ons como da correcta xestión dun espazo público». Finalmente, Medio Ambiente insiste en que «en todo momento se busca compatibilizar o respecto dos dereitos da veciñanza coa protección dos do conxunto da cidadanía galega».

Una reprobación que denuncia "un claro desleixo cara á illa de Ons e a súa veciñanza"

La parte expositiva la moción aprobada por el pleno censura el retraso en la convocatoria de la Mesa por Ons, que debía reunirse antes de finales del año pasado, y una actitud que se califica de «claro desleixo cara á illa de Ons e a súa veciñanza» y como «unha falta de respecto constante». La primera reprobación a la gestión de la Consellería de Medio Ambiente se adoptó en junio de 2025, también a instancias de Daniel Chapela, a raíz de una visita a la isla de Ons para anunciar la rehabilitación de la iglesia primigenia de San Xaquín y en la que no se invitó a la asociación de vecinos. En esta ocasión el detonante fue otra visita –el sábado al puerto de Bueu– para despedir a los participantes en una ruta guiada por Ons. Justo una jornada en la que los vecinos que aprovecharon el buen tiempo para ir a sus viviendas en la isla denunciaban que continuaban los problemas con el suministro eléctrico.

El archipiélago de Ons será hoy también protagonista en el Parlamento de Galicia. A las 10.30 horas está prevista una reunión de la comisión cuarta de Educación e Cultura, en la que se incluye una pregunta del diputado moañés del BNG Paulo Ríos para que la Xunta de Galicia se pronuncie sobre los futuros usos del faro de Ons. Una cuestión que formula tras recoger una pregunta de iniciativa popular planteada por un isleño.