Concentración
Voz da Sanidade insiste en pedir más recursos para Cangas
G.M.P.
Cangas
Decenas de personas volvieron a reunirse ayer, como cada martes, en el Parque da Palma de Cangas para reivindicar a la Xunta más recursos humanos y materiales en la sanidad pública. La portavoz de la asociación A Voz da Sanidade, Carmen Nores, criticó duramente los anuncios del conselleiro Antonio Gómez Caamaño, de renunciar a la construcción del centro de salud para Aldán y O Hío en terrenos de O Viso y de querer concentrar los servicios en las futuras instalaciones de A Rúa. También animó a los usuarios a denunciar las desatenciones o problemas que perciben en el servicio, como demoras en citas y largas listas de espera.
