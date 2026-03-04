O Rompeolas
Todavía no llegó la primavera y ya «florecen» las caravanas
Esta imagen es del domingo, en el aparcamiento del antiguo cuartel de Moaña. Aún estamos a principios de marzo y queda un mes para la Semana Santa, pero con los primeros rayos de sol las caravanas ya parece que nos invaden. Y lo que nos queda.
Un plan especial de tráfico para los furanchos
Por si no fuese poco con la masificación del verano en los viales de las playas, ahora llega la de los furanchos. No es que haya que esperar más o menos tiempo para poder ocupar una mesa, algo que es comprensible, sino la aglomeración de coches en las inmediaciones de los loureiros. Y aquí hay que decir que no vale con echarle la culpa a los ‘jodechinchos’. Muchos de los que aparcan delante de portales o sin dejar apenas espacio para la circulación en viales estrechos son clientes ‘autóctonos’. Una actitud que supone un peligro para la seguridad de todos y que en la mayoría de casos se resolvería dejando el coche unos pocos metros más lejos. A más de uno le vendría bien un control de tráfico a la salida del furancho para hacerle soplar.
