Los programas de bienestar y juventud de Moaña llegan a la USC

El concejal de Mocidade de Moaña, Kevin González, representó ayer al Concello en una charla ante alumnos del Grado de Educación Social de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidade de Santiago (USC). La invitación partió de la asignatura de Experiencias y Recursos. González explicó los programas que el Concello impulsa desde las áreas de Benestar Social, Mocidade y Ensino, haciendo hincapié en la programación de la Escola de Saúde y Escola de Familia así como el programa de clases particulares Reforza Moaña, en los campamentos de verano y en el grupo de participación juvenil.