El PP pide un pleno para tratar el aumento de la inseguridad en Moaña

La inquietud entre los vecinos de O Real por la ocupación de una vivienda en la calle Méndez Núñez y las informaciones de los últimos meses sobre tráfico de drogas, robos y peleas en Moaña han llevado al grupo municipal del PP a reclamar un pleno extraordinario para abordar la situación de la seguridad ciudadana en el Concello. Los populares alertan de un aumento de la preocupación vecinal, especialmente en el último año, y sostienen que se está produciendo un «deterioro de la convivencia pacífica».

Según avanzan, en los próximos días registrarán la solicitud del pleno, firmada por sus seis concejales, al amparo de su derecho al representar a más del 35% del censo. El PP pide que en la sesión comparezcan la alcaldesa, Leticia Santos, y el jefe de la Policía Local para dar cuenta de la situación actual y de los datos de delincuencia en el municipio. También solicitarán información sobre las medidas previstas para frenar el incremento de la inseguridad, «que está mermando la tranquilidad que siempre reinó en el concello».

Además, reclamarán que se concreten las vías de colaboración entre el Concello, la Policía Local y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado con competencias en Moaña.

El portavoz popular, Alfonso Piñeiro, asegura que cada vez más vecinos contactan con su formación para trasladar «los crecientes casos de delincuencia y conflictividad» en distintos puntos del municipio, especialmente en O Real, A Canexa, el entorno de la Praza de Abastos y el parque infantil de la Alameda. Entre los episodios citados menciona robos en viviendas, vehículos y comercios, además de agresiones en la vía pública, casos de ocupación y tráfico de drogas «incluso en zonas infantiles y a plena luz del día».

Noticias relacionadas

Piñeiro afirma que su grupo comparte «esta preocupación» y denuncia un «evidente deterioro de la convivencia», al tiempo que critica la falta de respuesta del gobierno local.