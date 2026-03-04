El PP denuncia pagar a Aqualia una auditoría que la Xunta haría «gratis»

El Grupo Municipal del Partido Popular de Cangas considera un «despilfarro inaceptable» y una muestra de «xestión neglixente» del Gobierno local en materia de saneamiento la adjudicación a FCC Aqualia del contrato para realizar una auditoría de infiltraciones en la red. Advierten los populares que dicha empresa adjudicataria forma parte de la UTE Gestión Cangas concesionaria del servicio integral del agua que debería ser fiscalizada. Denuncian que el Gobierno local «pon ao lobo a coidar das ovellas» con un trabajo que «pagamos todos e que a Xunta ofrece gratis».

Consideran en el Partido Popular que este gasto de 14.990 euros (al límite legal de un contrato menor) era evitable, pues Augas de Galicia «ofrece aos concellos este tipo de auditorías e estudos de infiltracións de xeito gratuíto» en sus programas de apoyo a la gestión municipal. “É un insulto aos veciños que o Goberno de Cangas gaste cartos públicos nun contrato 'a dedo' mentres lle dá as costas ás axudas da Xunta, que ofrece estas auditorías gratis», lamentan.

Para el PP, adjudicar este contrato a Aqualia supone un conflicto de intereses evidente: “Estamos pagando a Aqualia dúas veces: unha polo servizo de mantemento que falla e outra para que nos diga por que falla. Que obxectividade pode ter unha auditoría realizada por quen ten o deber de manter a rede sen vertidos?», se preguntan. «É un informe feito a medida para protexer os intereses da empresa e non os dos veciños”, concluyen.

Además, la formación que lidera Loli Hermelo subraya que esta auditoría llega con años de retraso y es insuficiente, «xa que só abrangue as parroquias de Aldán e Hío. “Para cando o resto do Concello? Levamos máis de dez anos perdidos en materia de saneamento. Cangas segue chea de merda polos constantes vertidos de fecais mentres o Goberno se dedica a regalar contratos menores innecesarios”, denuncian. Mientras, añaden, el municipio lleva registradas «centos de incidencias na última década, e a desidia do Goberno está a provocar unha crise ambiental crónica».