Música y monólogo de Mulleres de Moaña

La Asociación de Mulleres de Moaña organiza, este viernes 6 de marzo, sus actividades alrededor del Día Internacional de la Mujer, que será el domingo 8. El evento arrancará a las 19.00 horas en su local de Concepción Arenal. Actuará el Coro Chorima de mujeres de la asociación y le seguirá el monólogo «Sen guión», de Anabel Budiño.

