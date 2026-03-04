Música y monólogo de Mulleres de Moaña

La Asociación de Mulleres de Moaña organiza, este viernes 6 de marzo, sus actividades alrededor del Día Internacional de la Mujer, que será el domingo 8. El evento arrancará a las 19.00 horas en su local de Concepción Arenal. Actuará el Coro Chorima de mujeres de la asociación y le seguirá el monólogo «Sen guión», de Anabel Budiño.